Este nuevo aeropuerto en Etiopia estará listo para el 2030. | Foto: composición LR/Estudio Arquitectos/Ayuda en Acción

África se prepara para inaugurar el próximo aeropuerto más grande del continente tras la presentación oficial de las obras por parte del primer ministro etíope, Abiy Ahmed. El nuevo Aeropuerto Internacional de Bishoftu (BIA), ubicado en la localidad de la región Oromía, Etiopía, se erige como una de las mayores apuestas en cuanto a infraestructura, y recibirá a millones de habitantes locales y ciudadanos extranjeros.

El nuevo Aeropuerto Internacional de Bishoftu (BIA) contará con un presupuesto cercano a los 12.500 millones de dólares. Foto: Estudio Arquitectos

¿Cuánto es el presupuesto para construir este nuevo aeropuerto?

Se estima que el nuevo aeropuerto contará con un presupuesto cercano a los 12.500 millones de dólares y se espera que, en la medida de lo posible, contribuya a descongestionar el Aeropuerto Internacional de Bole, considerado el quinto con más movimiento de África.

Debido al gran presupuesto destinado para la construcción de este nuevo aeropuerto, se estima que la capacidad inicial será de 60 millones de pasajeros, cantidad que se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 110 millones. Además, se tiene previsto gestionar 3,73 millones de toneladas de carga al año y contar con un total de 270 aviones estacionados.

Gran parte de la inversión para este ambicioso proyecto será financiada por el Banco Africano de Desarrollo (BAFD), lo que implica que aproximadamente el 70% de los fondos para la construcción provendrán de la entidad bancaria.

¿Cuándo estará listo el nuevo Aeropuerto Internacional de Bishoftu (BIA) de Etiopía?

Con el objetivo de impulsar notablemente el turismo y destacar la capacidad del centro aeroportuario en el continente africano, se prevé que la instalación ofrezca hasta 80.000 nuevos puestos de trabajo, lo que fomentaría el mercado laboral y contribuiría a la prosperidad de Etiopía. No obstante, pese a la gran proyección de este ambicioso proyecto, se estima que el Aeropuerto Internacional de Bishoftu (BIA) estará listo para noviembre de 2030, fecha en la que las obras finalizarían con éxito.

El proyecto del futuro aeropuerto etíope es el segundo mayor que acomete el país, tras la inauguración en septiembre de 2025 de la Gran Presa del Renacimiento Etíope, el mayor proyecto hidroeléctrico de África. Se espera que la construcción del Aeropuerto Internacional de Bishoftu (BIA) se desarrolle en varias fases, lo que podría incluso extender su finalización más allá de noviembre de 2030.

Finalmente, al contar con los recursos necesarios para ejecutar la construcción de manera eficiente, Etiopía dispone de una de las aerolíneas más sólidas de África, Ethiopian Airlines, que está lista para iniciar las operaciones y continuar desempeñando un rol clave para el país, al responder a la creciente demanda de pasajeros y fortalecer la integración continental.