Alianza Lima venció a UTC en Cajamarca y nuevamente es único líder del Torneo Apertura.

¿Importa el cómo ganó ayer Alianza Lima en el Héroes de San Ramón de Cajamarca ante UTC? El hincha sigue cuestionando el estilo de juego ofrecido por el técnico Pablo Guede, pero los resultados hablan por sí solos y hoy pueden decir a viva voz que son líderes invictos del Torneo Apertura con 13 puntos.

Tal y como sucedió en la jornada anterior ante Sport Boys, el salvador otra vez fue Renzo Garcés, quien en la agonía del partido marcó el único tanto (0-1) con el que los aliancistas se quedaron con la victoria y sueñan con un nuevo título.

En el trámite todo parecía indicar que Alianza se acomodaría mejor, apenas a los 7 minutos UTC se quedaba con un hombre menos tras la expulsión de Luis Arce por una fuerte y temeraria entrada sobre el lateral Marco Huamán que hizo recordar a la falta cometida por el arquero Juan Flores sobre Mauro Cantoro en el lejano 2013.

Sin embargo, el “Gavilán del Norte” es quien tuvo las opciones más claras con remates de Marcos Lliuya y Marlon De Jesús. El primer tiempo fue muy tibio y se fueron al complemento.

Guede movió su banco y mandó a Kevin Quevedo por Luis Advíncula, quien jugó como extremo derecho. Conforme pasaron los minutos mandaría a Federico Girotti por Luis Ramos y Piero Cari por Alan Cantero. Pero no obtenía los resultados que quería.

Bruno Duarte con un cabezazo la mandó en el palo y un minuto después Eryc Castillo también vio la tarjeta roja por un golpe a David Dioses, por lo que ambos elencos quedaron con diez jugadores.

Todo indicaba que se repartían los puntos, pero el juez Micke Palomino pitó un córner a favor de Alianza, ante el reclamo de los locales, por lo que de ese balón parado llegaría la locura en Cajamarca. Jairo Vélez cobró desde el sector derecho y ahí apareció Renzo Garcés (90’ +1) para con un testazo decretar el 0-1 y el liderato del campeonato.