La esposa de Fernando Martín y una de sus hijas lograron sobrevivir al accidente. Foto: Valencia CF

La esposa de Fernando Martín y una de sus hijas lograron sobrevivir al accidente. Foto: Valencia CF

Fernando Martín, director técnico del Valencia B femenino, murió junto a sus tres hijos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia. El accidente ocurrió en aguas de la isla de Padar, al este de Bali, y las labores de rescate aún continúan sin que se haya recuperado a los desaparecidos.

El Valencia CF confirmó el fallecimiento mediante un comunicado: "El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia". La embarcación involucrada en el incidente fue la KM Putri Sakinah, utilizada con fines turísticos.

TE RECOMENDAMOS ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Rusia ataca a Kiev con drones y misiles a horas del encuentro entre Trump y Zelenski sobre plan de paz

¿Quién fue Fernando Martín, entrenador del Valencia B femenino?

Fernando Martín fue un entrenador de fútbol español reconocido por su labor al frente del Valencia CF Femenino B, el equipo filial femenino del club. Martín se desempeñó principalmente en el desarrollo de jóvenes futbolistas, preparándolas para dar el salto al primer equipo, combinando formación técnica con valores deportivos dentro del proyecto femenino del Valencia. Antes de ser técnico, también tuvo experiencia como futbolista, jugando en clubes como la Cultural Leonesa y el Cartagena, lo que enriqueció su trayectoria en el ámbito futbolístico.

Su muerte causó conmoción en la comunidad del Valencia CF y en el fútbol femenino español, quienes destacaron su dedicación y compromiso con la formación de nuevas generaciones de jugadoras. Martín es recordado por su entrega al fútbol y su papel en el crecimiento del proyecto femenino dentro del club valenciano.

¿Qué factores contribuyeron al hundimiento de la embarcación KM Putri Sakinah?

Informes iniciales indican que el motor de la embarcación sufrió una avería, lo que provocó el naufragio en la isla de Padar alrededor de las 20:30 del viernes (13:30 GMT). El equipo de búsqueda y rescate enfrentó olas de hasta 1,5 metros y fuertes corrientes, además de lluvias que redujeron la visibilidad durante las labores.

El jefe de la Oficina de Capitanía y Autoridad Portuaria de Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto, indicó que el barco zarpó con condiciones de navegabilidad consideradas normales, con olas inferiores a 0,5 metros. Sin embargo, las olas anómalas durante el accidente superaron los dos metros de altura, lo que habría contribuido al hundimiento rápido del KM Putri Sakinah.

PUEDES VER: Tailandia y Camboya firman acuerdo de alto el fuego tras semanas de enfrentamientos mortales en la frontera

¿Qué dijeron los familiares de las víctimas?

El abuelo de los menores y suegro de Fernando Martín, Enrique Ortuño, relató que su hija y una nieta fueron rescatadas tras caer al mar desde una parte más alta del barco. Según explicó, "mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente".

El Ministerio español de Asuntos Exteriores se mantiene en contacto con los allegados de las víctimas. Las autoridades locales informaron que las operaciones de rescate podrían extenderse entre tres y cuatro días, mientras los equipos intentan localizar los cuerpos de Martín y sus hijos, que permanecen desaparecidos hasta el momento.