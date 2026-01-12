HOYSuscripcion LR Focus

Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     
Mundo

El país de América Latina que se alista para comprar modernos sistema antiaéreos capaces de interceptar drones

Un país de Latinoamérica negocia con Italia la adquisición del sistema EMADS, que introduce misiles de última generación capaces de alcanzar objetivos a 45 km con velocidad supersónica.

Brasil se alista para interceptar drones y misiles con nuevos sistemas antiaéreos.
Brasil se alista para interceptar drones y misiles con nuevos sistemas antiaéreos. | Difusión

Brasil avanza en un ambicioso plan para modernizar su sistema de defensa antiaérea, consciente de la creciente amenaza que representan los sistemas aéreos no tripulados. Ante esta nueva realidad, el Ejército está incorporando tecnología de última generación para interceptar drones y misiles de crucero.

Con esta actualización, el país no solo se posicionaría como líder en defensa en América Latina, sino que también fortalecería su capacidad para proteger infraestructuras estratégicas y disuadir posibles agresiones.

Brasil se prepara para reforzar su sistema aéreo

Brasil se encuentra en negociaciones con el gobierno de Italia para incorporar el sistema Enhanced Modular Air Defense Solutions (EMADS), una tecnología desarrollada por MBDA y Leonardo en el ámbito de la defensa antiaérea. De concretarse, esta adquisición marcaría un hito al introducir una tecnología nunca antes vista en Latinoamérica.

El EMADS es un sistema de defensa aérea tanto de punto como de área, diseñado para lanzar misiles CAMM y CAMM-ER, que pueden alcanzar objetivos a distancias de hasta 45 km a velocidad supersónica, funcionando eficazmente en cualquier clima.

Además, su diseño modular permite reubicarlo y recargarlo con facilidad, mientras que su capacidad de integrarse con otros sistemas de detección lo convierte en una opción flexible y avanzada para enfrentar los desafíos de los entornos actuales.

¿Cómo es actualmente la defensa antiaérea brasileña?

La defensa antiaérea del Ejército de Brasil se basa principalmente en sistemas de artillería, como los antiaéreos autopropulsados Gepard, las piezas Oerlikon GDF y los cañones Bofors L/60 y L/70. En cuanto a misiles, las opciones actuales son limitadas a los sistemas portátiles 9K38 Igla de fabricación rusa y los RBS-70 suecos, que tienen un alcance y capacidad de interceptación reducidos. Con la posible incorporación del EMADS, la Fuerza busca suplir la falta de un sistema de misiles superficie-aire de medio alcance, capaz de enfrentar amenazas más avanzadas y sofisticadas.

Según CNN Brasil, el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Francisco Humberto Montenegro, habría firmado recientemente un documento interno que establece las pautas y directrices técnicas para la adquisición de este sistema. Las especificaciones incluyeron la exclusión de las ofertas de las empresas indias Bharat Dynamics Limited (BDL) y Bharat Electronics (BEL), que proponían el sistema Akash, considerado más antiguo y con tecnología menos avanzada.

¿En dónde se desplegarían los renovados grupos de artillería antiaérea?

Según los planes actuales, el Ejército brasieño tiene previsto desplegar tres unidades de artillería antiaérea equipadas con el nuevo sistema, cada una con aproximadamente 96 misiles. Las dos primeras estarán ubicadas en el 12º Grupo de Artillería Antiaérea, en Jundiaí (São Paulo), y en el 11º Grupo, en Brasília (Distrito Federal), mientras que la tercera se destinará a la región Norte, en un sitio aún por determinar.

El acuerdo con Italia se realizará bajo un modelo de colaboración entre gobiernos, lo que permitirá un mayor control sobre los términos del contrato y las compensaciones industriales. En este contexto, se espera una transferencia de tecnología que permita a Embraer Defensa y Seguridad desarrollar la capacidad de fabricar radares de última generación, un componente fundamental para el funcionamiento del sistema EMADS.

