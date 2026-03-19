Corte de La Libertad implementa expediente judicial electrónico y mesa de partes electrónica en 21 juzgados de la especialidad laboral

Los procesos judiciales de la especialidad laboral- Nueva Ley Procesal de Trabajo en 21 juzgados de provincias de la Corte Superior de Justicia de La Libertad serán tramitados con mayor rapidez, transparencia y accesibilidad, gracias a la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), herramientas tecnológicas que contribuyen a la modernización del sistema de justicia a favor de los usuarios.

Esta implementación se llevó a cabo en una ceremonia virtual, en la que participó la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, quien destacó que la ampliación de estas plataformas digitales constituye un avance importante en la modernización del sistema de justicia y reafirma el compromiso institucional de brindar un servicio más eficiente a la ciudadanía.

Además, explicó que el EJE y la MPE permiten que los usuarios y los abogados puedan presentar demandas y escritos de manera virtual las 24 horas del día durante todo el año, sin necesidad de acudir físicamente a una sede judicial. Ello contribuye a reducir los tiempos y costos de tramitación y garantiza una mayor trazabilidad de los expedientes y facilita el acceso a la información judicial.

Por su parte la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, manifestó que esta implementación representa un nuevo paso en el proceso de modernización del sistema de justicia peruano, y que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas reafirma la decisión institucional de construir una justicia más eficiente, transparente y cercana al servicio de la ciudadanía.

“Este proceso responde a una convicción clara: la justicia del siglo XXI no puede administrarse con herramientas del siglo pasado. La tecnología redefine la manera en la que las personas se comunican y frente a ello, el sistema de justicia tiene el deber de evolucionar e incorporar soluciones que permitan responder con mayor eficacia a las demandas de la sociedad”, puntualizó la doctora León Velásquez.

Cabe indicar que, en la Corte de La Libertad, la implementación del EJE y la MPE se ha extendido a 21 órganos jurisdiccionales en San Pedro de Lloc, Chepén, Huamachuco, Otuzco, Virú y Tayabamba, entre otros. A la fecha, se han registrado 379 demandas presentadas mediante el sistema electrónico.