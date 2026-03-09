➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de marzo, según Jhan Sandoval

Jhan Sandoval, en su horóscopo de hoy, lunes 9 de marzo, presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco, con orientaciones sobre el amor, la salud y el trabajo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué energías influirán en su jornada. Las proyecciones del día invitan a analizar con calma cada situación, aprovechar las oportunidades que aparezcan o actuar con prudencia frente a posibles retos. Cada signo encontrará señales que le ayudarán a tomar decisiones y encaminar mejor sus planes.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 9 de marzo?

Aries

Tienes deseos de iniciar algo distinto en tu vida laboral. Planifica con calma y no te precipites. En el amor, deseas ver a esa persona, pero ella sigue resentida contigo. Aclara sus dudas.

Tauro

Has vencido muchas dificultades y ahora llegará el tiempo de las recompensas. Estás por recibir ofertas muy favorables. En el amor, no dejes que el orgullo te lleve a perder una oportunidad.

Géminis

Te comunicarás con las personas adecuadas y recibirás toda la ayuda que necesitas para sacar adelante tus planes laborales. En el amor, es posible que asumas más compromisos con tu pareja.

Cáncer

Por más que te esfuerzas sientes que no avanzas. Esto se debe a que vienes cometiendo algunos errores de ejecución que no estás advirtiendo. Detente y supervisa lo avanzado al detalle.

Leo

No te gustará el tono con el que un superior se dirija a ti. No puedes perder tan rápidamente la paciencia y menos confrontarlo. Sé diplomático y evitarás que esta situación genere enemistades.

Virgo

Tendrás que paralizar tus actividades para resolver un inconveniente generado por la distracción de un compañero. En el amor, esa persona aún se siente herida. No fuerces una reconciliación.

Libra

El clima laboral no es positivo. No participes de chismes y menos comentes las cosas que sabes de tus superiores. Todo lo que digas puede llegar a oídos equivocados y traerte muchos problemas.

Escorpio

No tomes decisiones radicales a nivel laboral. Cortar con lo que tienes sin tener proyectos nuevos entre las manos sería un riesgo que no debes correr. Espera y sé más estratégico.

Sagitario

El problema que estás afrontando no debe paralizarte. Tienes la capacidad de resolverlo, a pesar de que no veas al frente la solución. Hoy hablarás con alguien que sabrá orientarte.

Capricornio

No puedes bajar la guardia, estás cerca de culminar esa labor que ha sido tan desgastante y distraerte te generaría consecuencias. En el amor, no evadas aclaraciones y enfrenta.

Acuario

Estás a la espera de un préstamo que demorará en llegar. Tienes que ser paciente y mirar a tu alrededor, hay muchas personas que te pueden ayudar. En el amor, sé más entregado y afectuoso.

Piscis

Alguien que confía en tu capacidad te buscará para hacerte una oferta de trabajo que será muy conveniente. En el amor, si no tienes pareja, estás cerca de volverte a enamorar. Habrá sinceridad.



