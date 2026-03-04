ODANC del Santa inicia difusión de código de conducta del Poder Judicial

El Órgano Descentralizado de la Autoridad Nacional de Control del Santa con el apoyo de la Gerencia de Administración Distrital, en coordinación con la Presidencia de la Corte del Santa, emprendieron una intensa campaña de difusión del Código de Conducta del Poder Judicial, entre los magistrados y trabajadores judiciales. La campaña se inició en el Módulo Civil Corporativo de la CSJSA, con la difusión de folletos informativos sobre el Código.

Junto a personal de la ODANC, el Dr. Carlos Esmith Mendoza García distribuyó el material informativo, con un contenido sobre probidad, imparcialidad, independencia, idoneidad y responsabilidad funcional.

“Esta actividad forma parte de las acciones que realizamos en la búsqueda de la consolidación de una cultura de integridad y transparencia en el ejercicio de la labor judicial, promoviendo estándares de comportamiento que estén alineados con los valores institucionales del Poder Judicial”, destacó el jefe de la ODANC.

Asimismo, el Dr. Mendoza, así como personal del órgano de control y funcionarios de la Corte del Santa, orientaron a los jueces y servidores del Módulo Civil, para la descarga virtual del Código de Conducta del Poder Judicial, a través de un código QR.

El documento constituye un instrumento preventivo fundamental para garantizar la confianza ciudadana en la administración de justicia, así como para fortalecer el desempeño ético de magistrados y servidores en el marco de sus competencias.

Durante la actividad también participaron, la Ing. Julissa Cisneros García, gerenta de la CSJSA; el Lic. Gerardo Azabache Hervias, jefe de la UAF; y el abogado Heber Gómez Medrano, coordinador de Recursos Humanos.