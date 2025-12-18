América Latina y los 5 países que eligen los jubilados de Estados Unidos para vivir mejor y gastar menos

Después de décadas de trabajo, un número creciente de estadounidenses advierte que la jubilación en su propio país resulta difícil de sostener. El aumento del costo de vida, los alquileres elevados y los gastos vinculados a la atención médica empujan a muchas personas a buscar alternativas fuera de Estados Unidos, en especial en América Latina, donde los ingresos rinden más y el clima suele ser favorable.

Este movimiento se intensifica con el paso de los años. Con ingresos previsionales ajustados y ahorros limitados, miles de personas en edad de retiro optan por mudarse al exterior. De ese modo, residir fuera del gobierno de Donald Trump deja de ser una excepción y se convierte en una opción concreta frente a la inestabilidad financiera que afrontan numerosos jubilados.

¿Qué factores explican por qué cada vez más jubilados estadounidenses deciden mudarse a países de América Latina?

Quienes toman la decisión destacan la diferencia en los gastos cotidianos. La alimentación, el transporte, los alquileres y los servicios de salud representan una fracción de los costos que existen en Estados Unidos. De acuerdo con un informe presentado en el Senado estadounidense, cerca del 50 % de la población enfrenta el riesgo de una jubilación financiera insegura, una proporción superior a la registrada en 1983, cuando la cifra alcanzaba a uno de cada tres trabajadores.

El caso de Jesica Davis ilustra esta situación. La exenfermera, oriunda de San Diego, se mudó a México junto a su esposo en 2022 tras jubilarse por motivos económicos. Aunque en un inicio no contemplaban dejar el país, la pandemia y el encarecimiento del costo de vida modificaron sus planes. “Mi esposo me dijo que debíamos buscar alternativas para no quedarnos sin dinero. Pensamos que una opción era vivir en un país menos costoso. Consideramos España y Colombia, pero preferimos no alejarnos de la familia y elegir lugares soleados”, relató Davis a CNN. Según Numbeo, el costo de vida en Estados Unidos resulta, en promedio, un 63 % más alto que en México.

¿Cuáles son los países de América Latina más elegidos por los jubilados de Estados Unidos?

Estos son los países de América Latina más elegidos por los jubilados estadounidenses: