Mundo

Rusia amenaza con bloquear WhatsApp tras acusar a la aplicación de permitir delitos y terrorismo

Meta, la empresa matriz de WhatsApp, asegura que la prohibición busca vulnerar los derechos de comunicación de los ciudadanos y así evitar la crítica al gobierno ruso.

Junto a Telegram, WhatsApp es una de las apps de mensajería más populares en Rusia.
Junto a Telegram, WhatsApp es una de las apps de mensajería más populares en Rusia. | Foto: AFP

El regulador de comunicaciones de Rusia reveló que estaba considerando la prohibición de WhatsApp, la app de mensajería instantánea más popular del mundo, debido a que no estaría haciendo lo suficiente para evitar las actividades criminales.

Meta, la compañía estadounidense fundada por Mark Zuckerberg, aseguró que Rusia intenta prohibir su aplicación porque "desafía los intentos gubernamentales de violar los derechos del pueblo a tener una comunicación segura".

Actualmente, las autoridades rusas instan a sus ciudadanos a usar aplicaciones respaldadas por el Estado. Recordemos que, en agosto de 2025, el gobierno de Vladimir Putin bloqueó la posibilidad de hacer llamadas a través de WhatsApp.

El Roskomnadzor, como se conoce al regulador de comunicaciones ruso, aseguró que la plataforma de mensajería estaba siendo usada para organizar y ejecutar actos terroristas en el país, reclutar a sus perpetradores y facilitar fraudes y otros delitos.

"Si la mensajería no cumple con la legislación rusa, será completamente bloqueada", afirmaron en un comunicado. Quizás no lo sepas, pero WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más populares en Rusia junto a Telegram.

Rusia busca que ambas plataformas de mensajería ofrezcan acceso a sus datos si las fuerzas del orden lo solicitan para investigaciones de fraude o de actividades que el gobierno describe como terroristas.

Activistas de defensa de los derechos temen que esto pueda ser utilizado para atacar a los críticos del Kremlin, del presidente Vladimir Putin o de la guerra en Ucrania.

