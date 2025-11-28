HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

España: presidente de Alemania visita ciudad bombardeada por nazis y rinde homenaje a sus víctimas

Consultado sobre si Alemania debía pedir perdón, el presidente Frank-Walter Steinmeier respondió que su país "asume plenamente su responsabilidad histórica".

El presidente alemán participó en una ceremonia en Guernica junto al rey Felipe VI para rendir homenaje a las víctimas del bombardeo de 1937.
El presidente alemán participó en una ceremonia en Guernica junto al rey Felipe VI para rendir homenaje a las víctimas del bombardeo de 1937.

El presidente Frank-Walter Steinmeier visitó Guernica y se volvió el primer mandatario alemán que acude a rendir homenaje a las víctimas del bombardeo nazi de 1937 en esta localidad española, convertida en símbolo de denuncia de la guerra.

Junto al rey de España, Felipe VI, Steinmeier participó en una ceremonia en memoria de las víctimas de este bombardeo, lanzado en abril de 1937 para apoyar a las tropas del general Francisco Franco durante la Guerra Civil española (1936-1939).

Ambos visitaron luego el Museo de la Paz, que recuerda esta tragedia cuya huella continúa muy presente en la memoria de los habitantes del País Vasco, en el norte de España.

"Guernica es uno de esos lugares donde el horror de la guerra y la vulnerabilidad de los inocentes están grabados para siempre en la memoria colectiva europea", declaró Frank-Walter Steinmeier

"La población civil fue el único objetivo: mujeres, hombres y niños fueron asesinados", agregó el mandatario, haciendo un llamado a defender la paz, la libertad y la democracia frente a "todas las formas de nacionalismo, odio y violencia.

Preguntado por periodistas si Alemania pedía perdón al pueblo español, Frank-Walter Steinmeier se limitó a decir que su país "asumía plenamente su responsabilidad histórica".

Un crimen cometido por alemanes

Antes de Frank-Walter Steinmeier, que realiza una visita de Estado de tres días en España, ningún presidente o canciller alemán había visitado Guernica.

Durante una cena oficial en Madrid, Steinmeier ya había afirmado que consideraba muy importante que los alemanes no olviden lo que ocurrió, que ese crimen fue cometido por alemanes.

En 1997, al cumplirse el 60 aniversario del bombardeo en Guernica, el entonces presidente alemán, Roman Herzog, fue el primer dirigente en reconocer la implicación culpable de pilotos alemanes en lo ocurrido y pidió perdón al pueblo español.

"A ustedes, sobrevivientes de este ataque, a ustedes testigos del horror, dirijo mi mensaje de solidaridad y de duelo", decía el texto de Herzog, refiriéndose a Guernica como el símbolo de una guerra contra una población civil sin defensa.

Hace algunos días, Frank-Walter Steinmeier visitó el museo Reina Sofía en Madrid, donde se exhibe el "Guernica", la imponente obra de Pablo Picasso dedicada a la tragedia.

Con 7,8 m de largo por 3,5 m de alto, y pintada casi inmediatamente después del bombardeo para integrar el pabellón de España en la Exposición Internacional de París en 1937, la obra se volvió un símbolo universal de denuncia de la guerra y del sufrimiento de los civiles.

Banco de pruebas

Diez días antes de la visita de Steinmeier, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también acudió a ver el cuadro acompañado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

El líder ucraniano había comparado en el pasado las atrocidades vividas por los habitantes de la localidad vasca hace casi 90 años con la invasión rusa a su país desde 2022.

En abril de 1937, unos cincuenta aviones se relevaron en varias oleadas sucesivas para lanzar sobre Guernica alrededor de 30 toneladas de bombas, incluyendo artefactos incendiarios utilizados por primera vez.

Los historiadores consideran que Guernica fue la primera ciudad del mundo completamente destruida por un bombardeo aéreo, en un ataque que sirvió como banco de pruebas para la aviación alemana, cuya Legión Cóndor representaba entonces a la élite militar.

El viaje de Steinmeier a España se produce días después del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, fallecido el 20 de noviembre de 1975 tras varias décadas de dictadura (1939-1975), y cuyo legado sigue dividiendo a la sociedad española.

