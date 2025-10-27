HOYSuscripcion LR Focus

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 27 de octubre: bonos para docentes, Aguinaldo y buenas noticias del Ministerio de Educación

El MPPE de Venezuela finalizará en breve los abonos de octubre 2025, que abarcan el Bono de Guerra Económica, las quincenas respectivas, el Cestaticket y el primer mes de aguinaldo.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de octubre. Foto: composiciónLR/X
El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de octubre. Foto: composiciónLR/X

El Ministerio de Educación (MPPE) cerrará próximamente los desembolsos a nivel nacional para docentes y personal administrativo de octubre de 2025. Los trabajadores del sector educativo obtendrán el Bono contra la Guerra Económica, el Cestaticket, las quincenas regulares y la inicial cuota de aguinaldo.

Adicionalmente, el gobierno proyecta sumar incentivos adicionales para la totalidad del personal educativo, independientemente de su modalidad contractual.

lr.pe

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de octubre 2025

El MPPE ha programado el desembolso del Bono contra la Guerra Económica para la totalidad de su plantilla, incluyendo a trabajadores activos y jubilados. Este abono se efectuará de manera simultánea con las quincenas y el Cestaticket, cubriendo el ámbito nacional completo.

  • Evaluaciones (comenzó a pagarse desde el 30 de septiembre)
  • Bono de Corresponsabilidad y Formación (comenzó a pagarse desde el 6 de octubre)
  • Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de octubre)
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 15 de octubre)
  • Primer mes de Aguinaldo (comenzó a pagarse desde el 15 de octubre)
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 18 de octubre)
  • Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 24 de octubre)
  • Segunda Quincena (comenzó a pagarse desde el 24 de octubre).

Cestaticket, octubre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ratificó que el Cestaticket se mantendrá en 40 dólares con ajuste por indexación. A ello se suma el Bono contra la Guerra Económica de 120 dólares, igualmente indexado. Gracias a estas dos partidas, el salario mensual de los empleados públicos llega a 160 dólares.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.

¿Qué es el MPPE?

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en Venezuela tiene a su cargo la formulación, implementación y supervisión de las políticas educativas en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y especial. Su objetivo fundamental es garantizar una educación gratuita, inclusiva y de calidad para toda la ciudadanía, conforme a los principios establecidos en la Constitución y en la normativa legal vigente del país.

