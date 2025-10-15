HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre
Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre     Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre     Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Hombre de Italia fingió ser ciego por más de 50 años, cobró millones de euros del Estado y ahora podría ir a la cárcel

Una investigación, liderada por la Guardia de Finanzas de Italia, reveló que el individuo realizaba actividades normales, como irse de compras, lo que desmintió su supuesta ceguera.

Hombre de Italia podría ir a la cárcel tras fingir ser ciego y cobrar millones de euros del Estado.
Hombre de Italia podría ir a la cárcel tras fingir ser ciego y cobrar millones de euros del Estado. | Difusión

Un hombre de Italia de 70 años se convirtió en protagonista de uno de los fraudes más sorprendentes en los últimos tiempos. Durante más de 50 años, fingió ser ciego con el fin de obtener subsidios destinados a personas con discapacidad, logrando estafar con más de un millón de euros.

Este caso salió a la luz gracias a una investigación realizada por medios italianos, como 'Corriente Adriático', y ha causado gran asombro en las redes sociales. El sujeto, originario de Arzignano, en la provincia de Vicenza, consiguió mantener su engaño durante varias décadas sin levantar sospechas.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Sacerdote recibe una bala dentro de un pañuelo durante misa en Italia: había denunciado disparos cerca de su parroquia

lr.pe

Hombre iría a la cárcel por fingir ser ciego por más de media década

El hombre comenzó a recibir subsidios por discapacidad visual total desde el año 1972 y siguió cobrando los pagos de manera ininterrumpida durante todos esos años, hasta que un cruce de información entre diferentes instituciones puso en marcha una investigación.

El caso se destapó cuando se detectaron irregularidades en los datos proporcionados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS), el Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes (INAIL) y las bases de datos de la policía, según informaron los medios.

PUEDES VER: Trump genera polémica al lanzar incómodo comentario a primera ministra de Italia: "Me arriesgo, pero es cierto"

lr.pe

Sujeto realizaba sus actividades con aparente normalidad

Durante dos meses, los agentes de la Guardia de Finanzas vigilaron al sospechoso y grabaron videos que finalmente destaparon la mentira. En las imágenes, se le ve realizando actividades cotidianas como jardinería, yendo al mercado y pagando en efectivo sin ninguna asistencia. Su comportamiento completamente normal fue lo que desmintió por completo la farsa que había mantenido durante décadas.

“El septuagenario solía acudir al mercado municipal para comprar de forma totalmente autónoma frutas y verduras, las cuales examinaba y seleccionaba cuidadosamente entre los expuestos en el mostrador, pagando en efectivo con dinero escogido de su propio bolso”, subrayó la Guardia de Finanzas.

Asimismo, los informes indican que un elemento encontrado en su casa tiene un papel crucial en la investigación. Dentro de su vivienda, se halló una parte del dinero que había obtenido de manera fraudulenta del sistema de seguridad social.

PUEDES VER: Hombre genera indignación al orinar en el altar de la Basílica de San Pedro delante de cientos de fieles en Roma

lr.pe

Hombre será llevado a juicio por el delito de estafa

Después de recopilar todas las pruebas necesarias y contar con un informe médico especializado, la Fiscalía ha confirmado que llevará al acusado a juicio en los próximos días por el delito de estafa contra el Estado.

Además, las autoridades han decidido suspender de inmediato todos los subsidios que recibía y realizaron una auditoría fiscal que reveló más de 200.000 euros en ingresos ilegales obtenidos durante los últimos cinco años, un período que aún está siendo revisado por las autoridades fiscales.

Notas relacionadas
Hombre genera indignación al orinar en el altar de la Basílica de San Pedro delante de cientos de fieles en Roma

Hombre genera indignación al orinar en el altar de la Basílica de San Pedro delante de cientos de fieles en Roma

LEER MÁS
Trump genera polémica al lanzar incómodo comentario a primera ministra de Italia: "Me arriesgo, pero es cierto"

Trump genera polémica al lanzar incómodo comentario a primera ministra de Italia: "Me arriesgo, pero es cierto"

LEER MÁS
Dario Voltolini: “La única lucha que debería existir entre los escritores es la lucha contra la mala literatura”

Dario Voltolini: “La única lucha que debería existir entre los escritores es la lucha contra la mala literatura”

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump confirma que autorizó a la CIA a realizar acciones militares en Venezuela

Donald Trump confirma que autorizó a la CIA a realizar acciones militares en Venezuela

LEER MÁS
Uruguay aprueba la primera ley de eutanasia de América Latina con amplia mayoría en el Senado

Uruguay aprueba la primera ley de eutanasia de América Latina con amplia mayoría en el Senado

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
El país de América Latina que supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en top 51 del ranking mundial

El país de América Latina que supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en top 51 del ranking mundial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bolivia: escasez de combustibles afecta distribución de material para elecciones presidenciales

¡'Yo soy' ya tiene a su Michael Jackson! Mujer arequipeña conquista al jurado con su imitación del 'Rey del Pop'

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Mundo

Bolivia: escasez de combustibles afecta distribución de material para elecciones presidenciales

Gobierno de Donald Trump autorizó a la CIA que realice acciones militares en Venezuela, según NYT

Donald Trump analiza atacar por tierra a cárteles de Venezuela: "Ya tenemos bajo control el mar"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025