Hombre de Italia podría ir a la cárcel tras fingir ser ciego y cobrar millones de euros del Estado. | Difusión

Hombre de Italia podría ir a la cárcel tras fingir ser ciego y cobrar millones de euros del Estado. | Difusión

Un hombre de Italia de 70 años se convirtió en protagonista de uno de los fraudes más sorprendentes en los últimos tiempos. Durante más de 50 años, fingió ser ciego con el fin de obtener subsidios destinados a personas con discapacidad, logrando estafar con más de un millón de euros.

Este caso salió a la luz gracias a una investigación realizada por medios italianos, como 'Corriente Adriático', y ha causado gran asombro en las redes sociales. El sujeto, originario de Arzignano, en la provincia de Vicenza, consiguió mantener su engaño durante varias décadas sin levantar sospechas.

TE RECOMENDAMOS NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Hombre iría a la cárcel por fingir ser ciego por más de media década

El hombre comenzó a recibir subsidios por discapacidad visual total desde el año 1972 y siguió cobrando los pagos de manera ininterrumpida durante todos esos años, hasta que un cruce de información entre diferentes instituciones puso en marcha una investigación.

El caso se destapó cuando se detectaron irregularidades en los datos proporcionados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS), el Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes (INAIL) y las bases de datos de la policía, según informaron los medios.

Sujeto realizaba sus actividades con aparente normalidad

Durante dos meses, los agentes de la Guardia de Finanzas vigilaron al sospechoso y grabaron videos que finalmente destaparon la mentira. En las imágenes, se le ve realizando actividades cotidianas como jardinería, yendo al mercado y pagando en efectivo sin ninguna asistencia. Su comportamiento completamente normal fue lo que desmintió por completo la farsa que había mantenido durante décadas.

“El septuagenario solía acudir al mercado municipal para comprar de forma totalmente autónoma frutas y verduras, las cuales examinaba y seleccionaba cuidadosamente entre los expuestos en el mostrador, pagando en efectivo con dinero escogido de su propio bolso”, subrayó la Guardia de Finanzas.

Asimismo, los informes indican que un elemento encontrado en su casa tiene un papel crucial en la investigación. Dentro de su vivienda, se halló una parte del dinero que había obtenido de manera fraudulenta del sistema de seguridad social.

PUEDES VER: Hombre genera indignación al orinar en el altar de la Basílica de San Pedro delante de cientos de fieles en Roma

Hombre será llevado a juicio por el delito de estafa

Después de recopilar todas las pruebas necesarias y contar con un informe médico especializado, la Fiscalía ha confirmado que llevará al acusado a juicio en los próximos días por el delito de estafa contra el Estado.

Además, las autoridades han decidido suspender de inmediato todos los subsidios que recibía y realizaron una auditoría fiscal que reveló más de 200.000 euros en ingresos ilegales obtenidos durante los últimos cinco años, un período que aún está siendo revisado por las autoridades fiscales.