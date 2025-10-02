¿Cuál es la capital gastronómica de Sudamérica? El World Travel Awards revela que país tiene este título en el 2025

Esta es la duodécima vez que Perú fue reconocido como el Mejor Destino Culinario de Sudamérica en los World Travel Awards. Foto: Composición LR/Mercadeando/El País

Perú fue reconocido como la 'Capital Gastronómica de Sudamérica' en los World Travel Awards 2025, reafirmando su posición como líder sudamericano en gastronomía. Este galardón se suma a una serie de premios que destacan la riqueza culinaria del país, que ha sido elegido como el Mejor Destino Culinario de Sudamérica durante cinco años consecutivos.

Este es un galardón más para la gastronomía peruana en lo que va del 2025. Maido, restaurante emblemático dirigido por el chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, fue reconocido este año como el mejor del mundo en lista The World's 50 Best Restaurants. Además, medios oficiales como Taste Atlas mantienen a la cocina peruana como la mejor de Sudamérica.

Perú suma 12 victorias en la categoría de los WTA

Esta es la duodécima vez que Perú fue reconocido como el Mejor Destino Culinario de Sudamérica en los World Travel Awards de manera consecutiva. Este galardón ha sido otorgado a Perú desde 2010, siendo su última victoria en 2025. La distinción reafirma la excelencia de la gastronomía peruana, fusionando ingredientes autóctonos con técnicas innovadoras.

A lo largo de los años, Perú mantuvo su lugar como un destino gastronómico de primer nivel, obteniendo el reconocimiento en los siguientes años: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y ahora en 2025. Estos triunfos subrayan la riqueza cultural y biodiversidad del país, además de la creciente importancia de su gastronomía en el contexto internacional.

¿Cuáles son los otros premios WTA que ha recibido Perú?

Perú recibió más de un premio. Entre ellos se incluye el título de Mejor Destino de Sudamérica, un reconocimiento que reafirma la posición del país como el principal destino turístico de la región por tercer año consecutivo. Además, fue galardonado como Mejor Destino Culinario de Sudamérica por duodécima vez y con el premio a Mejor Destino Cultural de Sudamérica.

Uno de los galardones más emblemáticos fue el de Mejor Atracción Turística de Sudamérica 2025, otorgado a Machu Picchu, que continúa siendo un referente mundial del turismo cultural y una de las principales atracciones turísticas del continente. Estos premios subrayan la excelencia de Perú como destino turístico, que abarca desde la gastronomía hasta la cultura.

Estos son los World Travel Awards

Los World Travel Awards (WTA) son una de las premiaciones más prestigiosas y reconocidas a nivel mundial en la industria del turismo. Fundados en 1993, estos premios celebran la excelencia en todos los sectores del turismo y la hospitalidad, desde destinos y aerolíneas hasta hoteles, operadores turísticos y agencias de viajes.

Cada año, los World Travel Awards se dividen en varias categorías regionales y globales, cubriendo áreas como Mejor Destino Turístico, Mejor Aerolínea, Mejor Hotel, Mejor Restaurante, entre muchas otras. Los ganadores son seleccionados mediante una combinación de votaciones de expertos de la industria, así como de una votación pública en línea.