Etiopía: al menos 36 muertos y más de 200 heridos por derrumbe de andamio improvisado en iglesia

Al menos 36 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en el derrumbe de un andamio improvisado durante una ceremonia en una iglesia de Etiopía, anunció el medio estatal Fana Broadcasting Corporate (FBC).

Un anterior balance, difundido por otro medio estatal, daba cuenta de 22 muertos y 55 heridos; sin embargo, a medida que pasaban las horas, la cantidad de fallecidos y heridos se incrementó considerablemente.

Cifras de muertos podrían aumentar

"Treinta y seis personas perdieron la vida tras el derrumbe de un andamio de madera durante las obras de construcción en la iglesia de Arerti, ubicada a unos 70 kilómetros al este de la capital, Adís Abeba, señaló FBC

"Más de 200 personas resultaron heridas y están siendo atendidas en el hospital de Arerti", añadió la mencionada fuente..

Ahmed Gebeyehu, jefe de policía del distrito, aseguró que el número de víctimas podría seguir aumentando. "El derrumbe se produjo mientras unos peregrinos visitaban las obras de construcción de la iglesia", precisó.

PUEDES VER: Etiopía evacúa a habitantes tras serie de terremotos

La cadena pública de radio y televisión etíope EBC afirmó que el trágico derrumbe se produjo la mañana del miércoles 1 de octubre de 2025, lo que equivale a las 11:00 p. m. del martes 30 de septiembre en Perú.

Fotos publicadas por Fana Broadcasting Corporate en sus redes sociales mostraron tablones de madera derrumbados en el interior del recinto y numerosas personas intentando socorrer a los heridos.

La localidad de Arerti se encuentra en la región de Amhara, la segunda más poblada de Etiopía, país situado en África oriental que cuenta con unos 130 millones de habitantes.