Mexicano Diego Luna crítica duramente a Trump en TV de EEUU: "Se ha beneficiado de inmigrantes, pero se niega a reconocerlo"

El lunes 23 de junio, se dio una de las presentaciones que quedarán para la historia en la televisión estadounidense. El actor mexicano, Diego Luna, se convirtió en la primera persona nacida en México que presentaba el famoso late night show de Jimmy Kimmel. Luna no desaprovechó la oportunidad y alzó su voz de protesta para defender a los miles de inmigrantes que se encuentra bajo el acecho del gobierno de Donald Trump.

La situación en Estados Unidos se encuentra en un momento muy tenso, la escalada en el conflicto armado entre Irán e Israel y las numerosas redadas migratorias y deportaciones de inmigrantes irregulares mantienen a los ciudadanos norteamericanos obligados a escoger un bando, ante esta situación Diego Luna se manifestó indicando: "Con todo lo que está pasando en este país con la migración y las políticas autoritarias de Donald Trump, no es poca cosa que un mexicano esté conduciendo este importante programa".

¿Qué dijo Diego Luna sobre Donald Trump?

"Hoy mucha gente se siente perseguida; demasiada gente vive con miedo. Miedo a llevar a sus hijos al colegio o ir a los lugares donde se ganan la vida honradamente", empezó Diego Luna, su mensaje político en el show de Jimmy Kimmel. Luna fue muy enfático en mencionar el papel crucial de los inmigrantes en Estados Unidos. "Las múltiples veces que este país ha tenido que reconstruirse a sí mismo, los inmigrantes siempre han estado ahí para ayudar", resaltó.

La crítica contra Donald Trump empezó mencionando el impacto de los inmigrantes en la economía de Estados Unidos, en 2022 aportaron al rededor de US$96.7 millones solo en impuestos, solo contando a los documentados: "Eso es algo que la administración de Donald Trump no quiere que sepas", señaló el actor mexicano. Luna exigió un trato más justo a las personas que afrontan esta situación: "Las pasadas semanas han sido oscuras y eso no es aceptable, no es normal separar familias. El terror y la violencia no están bien. La única solución es darles un camino hacia la seguridad jurídica".

Diego Luna contó su experiencia como inmigrante en EE.UU.

"La primera vez que pise voluntariamente Estados Unidos, tenía 20 años, luego del éxito de ‘Y tu mamá también’. Viaje por California por trabajo y LA se convirtió en un lugar que visité constantemente, no solo por trabajo, sino también porque lo amo", recordó Diego Luna en su presentación en el late night de Jimmy Kimmel.

Luna compartió con los televidentes detalles íntimos de su vida, revelando que su hijo nació en la ciudad californiana que es epicentro de las manifestaciones contra las redadas migratorias, donde siempre halló una soporte en la comunidad latina. "Un movimiento de ese tamaño no es natural, quiere decir que algo está mal en el lugar de donde vienes. Nadie deja atrás su pasado por diversión, sino por supervivencia", enfatizó el actor.

