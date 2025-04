El 'Titanic italiano', el trágico naufragio de 1927 que por poco provoca que Francisco no fuera Papa

La muerte del Papa Francisco este lunes 21 de abril deja al mundo sin el primer pontífice latinoamericano, una de las figuras más influyentes de la Iglesia moderna. Su vida estuvo marcada por hechos extraordinarios, incluso desde antes de su nacimiento, ya que en 1927 una tragedia marítima pudo cambiar el curso de su historia: el naufragio del Princesa Mafalda.

En su autobiografía 'Esperanza', Francisco contó que su existencia fue posible gracias a un contratiempo inesperado. Sus abuelos, Juan Ángel Bergoglio y Rosa Vassallo, junto con su hijo Mario (padre del futuro Papa), no lograron vender a tiempo sus pertenencias en Italia y no pudieron embarcar en el transatlántico que naufragó frente a Brasil el 25 de octubre de 1927. “Por eso estoy aquí ahora. No se pueden imaginar cuántas veces se lo he agradecido a la Divina Providencia”, relató.

El naufragio que cambió el destino del Papa Francisco: la historia del Titanic italiano

El Princesa Mafalda, conocido como el “Titanic italiano”, era una joya de la marina mercante de la época, con 147 metros de eslora. El 11 de octubre de 1927 partió desde Génova rumbo a Buenos Aires con más de 1.200 pasajeros, la mayoría emigrantes del norte de Italia. Dos semanas después, cerca de las costas brasileñas, sufrió una avería fatal.

Según informes de la época, una rotura en la hélice provocó una rápida inundación en la popa. Las calderas explotaron poco después y el pánico se apoderó de los pasajeros. Muchos saltaron al mar sin esperar instrucciones, lo que impidió un rescate ordenado. Se reportaron escenas de caos, ataques de tiburones y pérdidas masivas. Más de 300 personas murieron, en lo que se convirtió en la mayor tragedia marítima del hemisferio sur en tiempos de paz.

De Génova a Buenos Aires: la odisea migratoria de la familia Bergoglio en busca de un futuro mejor

El accidente obligó a la familia Bergoglio a cambiar sus planes. Finalmente, viajaron a bordo del Giulio Cesare, que partió el 1 de febrero de 1928. Juan Ángel, su esposa y su hijo Mario se establecieron en Buenos Aires, como tantos otros inmigrantes italianos en Argentina. Allí comenzarían una nueva vida, lejos de su Piamonte natal, en un contexto de esperanza y reconstrucción.

Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires en 1936. En numerosas entrevistas, recordó con orgullo su origen migrante. “En Argentina todos somos descendientes de inmigrantes. Nunca me sentí desarraigado”, dijo en una charla con la revista Scarp de Tenis. Su padre trabajó en el Banco de Italia, y su infancia transcurrió en el barrio de Flores, en una casa modesta que el propio Francisco describió con detalle: “Desde mi segundo año de vida hasta los veintiuno, viví en la calle Membrillar 531”.