Nepal recupera la calma tras nombramiento de Sushila Sarki, la primera ministra elegida en Discord

Sushila Karki, la nueva primera ministra de Nepal, acudió a visitar a las personas heridas en las manifestaciones. | Foto: APF

Luego de una semana de violentos disturbios, Nepal comienza a recuperar la calma, un día después del nombramiento de Sushila Sarki como primera ministra interina, quien fue elegida a través de Discord.

Tras el levantamiento del toque de queda, los comercios comenzaron a reabrir en Katmandú. Al mismo tiempo, se redujo la presencia de soldados y tanques en las calles, que habían estado llenas de manifestantes.

Primera ministra prometió luchar contra la corrupción

Desde el pasado 8 de septiembre de 2025, la capital de Nepal fue testigo de violentas protestas que terminaron con el Parlamento en llamas y la dimisión del primer ministro Khadga Prasad Oli.

La manifestaciones dejaron un saldo de al menos 51 muertos y cientos de heridos. Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo, prometió restaurar el orden y abordar la lucha contra la corrupción, principal demanda de los manifestantes.

Posteriormente, la nueva mandataria interina ordenó la disolución del Parlamento y fijó la fecha de las elecciones parlamentarias para el 5 de marzo de 2026.

Karki, de 73 años, salió a recorrer hospitales de la capital para visitar a los heridos de las protestas, víctimas de la represión ordenada por su precedesor, Khadga Prasad Oli, cuyo paradero es desconocido.

Otra de las tareas inmediatas que deberá asumir la nueva primera ministra interina será capturar a los 12.500 presos que aprovecharon los disturbios para escaparse de sus cárceles.

Ciudadanos celebran elección de Sushila Karki

Muchos ciudadanos celebran la designación de Sushila Karki como un símbolo de cambio. "Pensamos que abordará la lucha de Nepal contra la corrupción y avanzará en el buen gobierno", dijo Suraj Bhattarai, un trabajador de 51 años.

El nombramiento de la magistrada se produjo tras intensas negociaciones entre el jefe del ejército y el presidente Ramchandra Paudel, en las que también participaron representantes del movimiento de protesta de la "Generación Z".

"Este gobierno interino es una buena decisión por ahora. El principal problema para la gente, especialmente los jóvenes, es la corrupción. No importa si es la Generación Z o políticos más mayores quienes lo aborden, simplemente tiene que cesar", señaló Durga Magar, de 23 años.

Según datos del Banco Mundial, más del 20% de los jóvenes nepaleses de entre 15 y 24 años están desempleados, mientras que el PIB anual por habitante roza los 1.450 dólares.