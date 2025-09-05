HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Lujoso yate de US$1 millón se hundió 15 minutos después de su inauguración: pasajeros lograron nadar hasta la orilla

El suceso ocurrió en las costas del Mar Negro, en Turquía, donde un yate de 25 metros de largo se hundió por causas que aún no han sido esclarecidas.

Un yate lujoso fue captado mientras se hundía frente a las costas del mar Negro, en Turquía, con varios pasajeros a bordo.
Un yate lujoso fue captado mientras se hundía frente a las costas del mar Negro, en Turquía, con varios pasajeros a bordo. | Foto: composición LR/International Business Times UK/SuperYacht Times

Un yate lujoso valorizado en un millón de dólares se hundió frente a la costa del mar Negro, en el distrito de Eregli, provincia de Zonguldak (Turquía) luego de haber sido inaugurado ese mismo día. En medio de la algarabía por la reciente inauguración del yate, muchos de los invitados a la celebración fueron alertados ante el inminente hundimiento.

El barco llamado 'Dolce Vento' (que significa ‘Dulce viento’ en español) llevaba apenas 15 minutos desde su presentación cuando comenzó a inclinarse. La embarcación no resistió y se hundió, lo que generó la alerta entre los invitados, quienes tenían previsto disfrutar de un día de navegación por las costas del mar Negro.

La rápida reacción de los pasajeros al percatarse que el barco había perdido estabilidad

El yate medía 25 metros de largo y, tras activarse la alarma de hundimiento, las personas a bordo comenzaron a lanzarse al mar. Luego, nadaron hasta alcanzar la orilla y ponerse a salvo. Afortunadamente, las autoridades locales no han reportado heridos ni fallecidos, aunque aún no se conoce con exactitud cuántas personas estaban a bordo.

Para controlar la situación, los guardacostas y el personal portuario tuvieron que establecer inmediatamente un perímetro de seguridad para evitar accidentes. Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Costera turca junto con especialistas del astillero, quienes ya iniciaron una investigación para determinar con precisión qué provocó el siniestro.

La preocupación que ha generado en la industria

El naufragio del 'Dolce Vento' ha generado varias interrogantes entre las personas involucradas, especialmente sobre las causas del accidente. Actualmente, se lleva a cabo una investigación para determinar si el hundimiento se debió a una falla mecánica, a problemas de diseño relacionados con la estabilidad o a errores durante la operación.

Según la prensa turca, las pruebas en puerto suelen ser exhaustivas y un accidente de esta magnitud es poco frecuente, lo que sugiere la necesidad de implementar controles técnicos más rigurosos antes de autorizar la navegación de embarcaciones recién inauguradas, así como de esclarecer con total transparencia las causas del reciente incidente.

