Mundo

Militares venezolanos se vuelven virales al obligar a civiles a grabar video para negar acusaciones de drogas de EEUU: "No es puente al narcotráfico"

Las fuerzas militares venezolanas protagonizaron bochornoso momento al exigir a ciudadanos a grabar con libreto un mensaje 'patriótico'. Los hombres no sabían qué decir y se confundían con que Venezuela era "fuente de narcotráfico".

El grupo de militares usó a diversos ciudadanos para grabar un video a favor del régimen de Maduro.
El grupo de militares usó a diversos ciudadanos para grabar un video a favor del régimen de Maduro. | Foto: composición LR/ TikTok

El régimen de Venezuela continúa siendo objeto de crítica tras las diversas declaraciones que da Nicolás Maduro y sus colaboradores ante la amenaza de Estados Unidos. Uno de los más recientes casos que se ha vuelto viral en redes ha sido el de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que grabó un video donde obligó a un grupo de civiles a seguir un libreto con un 'mensaje patriótico', pero que terminó siendo un momento bochornoso para la institución.

Tras la tensión que se vive con EE. UU., Venezuela se encuentra en crisis por una posible invasión del país por parte del Gobierno de Donald Trump, que ha declarado a Maduro como cabecilla de la organización criminal 'El Cártel de los Soles'.

PUEDES VER: ¿Se fugaron los hijos de Nicolás Maduro a Nicaragua? Esto se sabe detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

lr.pe

Militares venezolanos protagonizan bochornoso momento tras usar a civiles en videos negando acusaciones de EE. UU.

A través de las redes sociales se volvió viral un video donde se muestra a militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) obligando a un grupo de civiles a leer un 'guion' a favor del régimen de Maduro y en contra a las acusaciones de narcotráfico de EE. UU. que ha dado a conocer Donald Trump tras revelar que Maduro pertenece al 'Cartel de los soles'.

En las imágenes se puede observar como los militares acomodan en una fila a las personas y les gritan “¡Pégase ahí que se vea!”, mientras grababan el mensaje 'patriótico'. Asimismo, mientras unos se acomodaban, otro sargento los mandaba a pronunciar bien el discurso que había preparado, ya que corregían a los confundidos participantes que no sabían si decir “puente al narcotráfico” o "fuente del narcotráfico".

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Estados Unidos ha señalado a altos funcionarios venezolanos (incluso a Maduro) de estar vinculados con el narcotráfico y grupos criminales. El gobierno de EE. UU. también impuso sanciones financieras y petroleras a funcionarios y a PDVSA, la principal empresa estatal, para presionar un cambio político en el país.

