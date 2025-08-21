HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Diputado chavista es acusado por narcotráfico en medio vinculaciones del régimen de Maduro con el 'Cartel de los Soles'

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el allanamiento de la inmunidad al diputado chavista Julio César Torres Molina, investigado por su presunta vinculación con el narcotráfico.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este miércoles el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado chavista Julio César Torres Molina. Foto: Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este miércoles el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado chavista Julio César Torres Molina. Foto: Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este miércoles el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado chavista Julio César Torres Molina, quien está siendo investigado por su presunta vinculación con el narcotráfico. Este proceso se da en medio de acusaciones al régimen de Nicolás Maduro, las cuales lo vinculan con el 'Cartel de los Soles', grupo calificado como terrorista por Estados Unidos.

La decisión fue tomada en una sesión extraordinaria, en la que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, instó a los miembros de la AN a votar por unanimidad a favor de la medida. Rodríguez calificó al diputado de "basura" y advirtió que aquellos que traicionen la confianza del pueblo venezolano, como presuntamente lo hizo Torres Molina, enfrentarán las consecuencias legales, incluida la prisión.

PUEDES VER: ¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

lr.pe

Torres Molina fue detenido "en flagrancia"

El diputado chavista William Benavides, quien participó en la discusión, afirmó que Torres Molina fue detenido "en flagrancia" por posesión de drogas, aunque no ofreció detalles sobre la cantidad ni el tipo de estupefacientes incautados, ni el momento exacto de su captura. Este hecho resalta las tensiones dentro del propio oficialismo y pone en evidencia acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

"Siempre desde la historia (…) a las organizaciones revolucionarias las han buscado infiltrar y desmoralizar, ahorita el imperio norteamericano arrecia en su postura y sus operaciones psicológicas, pero todo lo que esté vinculado al narcotráfico, a la droga, le está haciendo el juego al enemigo, le está haciendo el juego a quienes nos quieren destruir", añadió Benavides.

El oficialismo señala a Torres Molina como un caso aislado

Además, Benavides reveló que Torres Molina había sido objeto de "varias observaciones" por su conducta antes de ser acusado de narcotráfico, aunque no proporcionó detalles específicos sobre los incidentes previos. La decisión fue apoyada incluso por el bloque opositor de la Asamblea Nacional, lo que subraya el carácter unánime del rechazo hacia el diputado en cuestión.

Por su parte, Pedro Carreño, otro parlamentario chavista, defendió la acción tomada por la Asamblea al señalar que fue gracias a la "eficiencia y la capacidad" del sistema nacional de inteligencia que se pudo detectar a Torres Molina. Bajo un discurso purificador, Carreño consideró que su expulsión representaba la extirpación de un "lunar enquistado" en el cuerpo social de la Asamblea, un miembro corrupto que, según él, podría haber contaminado el trabajo del Parlamento.

Régimen de Maduro acusado de narcotráfico por Estados Unidos

Estados Unidos ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de liderar el denominado "Cártel de los Soles", una organización criminal vinculada al narcotráfico internacional. El Departamento del Tesoro de EE.UU. designó al Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional el 25 de julio, señalando su implicación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y su colaboración con otros grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Además, el gobierno estadounidense ha ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente Maduro, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo .

