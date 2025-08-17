HOYSuscripcion LR Focus

Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico
Mundo

Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 17 de agosto de 2025

Descubre la cotización oficial del dólar, según el Banco Central de Venezuela (BCV), para hoy 17 de agosto. Conoce también el tipo de cambio del dólar paralelo.

Hoy 17 de agosto, el precio del dólar BCV en todo Venezuela. Foto: composición LR
Hoy 17 de agosto, el precio del dólar BCV en todo Venezuela. Foto: composición LR

Es crucial para millones de venezolanos estar al tanto de las tasas del dólar oficial y del mercado paralelo, ya que estas referencias influyen en sus actividades diarias. Para el 17 de agosto de 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) estableció el tipo de cambio oficial en 136,89 bolívares por dólar. Por otro lado, el dólar en el mercado paralelo alcanzó un valor de 115,00 bolívares, según el último informe de Monitor Dólar. Esta discrepancia evidencia la continua variabilidad del mercado cambiario en el país.

La cotización oficial del dólar BCV, es utilizada como referencia en comercios, servicios y trámites del sector público, registró un aumento del 11,53% en el último mes.

¿Cuál es la tasa oficial del dólar BCV hoy, 17 de agosto?

El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció en 136,89 bolívares la tasa oficial del dólar para este 17 de agosto de 2025. Este valor de referencia, fundamental para pagos en comercios, servicios y trámites públicos, influye directamente en la dinámica del mercado cambiario.

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 17 de agosto de 2025. Foto: BCV

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 17 de agosto de 2025. Foto: BCV

Monitor Dólar hoy, 17 de agosto: precio del dólar paralelo en Venezuela

De acuerdo con Monitor Dólar, el valor del dólar paralelo en Venezuela para este domingo 17 de agosto de 2025 es de 115,00 bolívares por unidad. Esta tasa, influenciada por la oferta y la demanda en el mercado informal, suele estar por debajo o por encima del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) y es una referencia clave para quienes desean conocer el valor real del dólar en el país.

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 17 de agosto. Foto: Monitor Dólar

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 17 de agosto. Foto: Monitor Dólar

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 17 de agosto?

Este 17 de agosto, el dólar en el mercado paralelo venezolano se cotiza en 174,8 bolívares por unidad, funcionando como un indicador clave para la economía del país. Las variaciones diarias de esta tasa inciden directamente en el costo de bienes y servicios, impactando de forma significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 17 de agosto. Foto: Monitor Dólar

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 17 de agosto. Foto: Monitor Dólar

