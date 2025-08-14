Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 14 de agosto: Bono de Guerra para docentes y otros subsidios del Ministerio de Educación
El MPPE dio comienzo a los pagos correspondientes a agosto de 2025 con la transferencia de la primera quincena para los trabajadores del Ministerio de Educación. Al mismo tiempo, se realizará en los próximos días la acreditación del Bono de Guerra y del Cestaticket.
- El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria
- La mala noticia del Bono Único Familiar de agosto 2025: hasta cuándo pagan el aumento de Nicolás Maduro vía Sistema Patria
En agosto de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) retomará la ejecución de pagos para su equipo de trabajo. Docentes y demás empleados del sector educativo en Venezuela recibirán el Bono de Guerra, sus quincenas correspondientes y el Cestaticket.
También se contempla la incorporación de nuevas asignaciones económicas, en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno para ofrecer apoyo a todo el personal, independientemente de su modalidad contractual.
PUEDES VER: Bono de Guerra agosto 2025 para trabajadores públicos de más de 115 dólares: fecha de pago y aumento oficial vía Sistema Patria
Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de agosto 2025
El Ministerio de Educación tiene previsto distribuir el Bono de Guerra entre todos los trabajadores del sector educativo, incluyendo tanto al personal activo como a los jubilados. Igualmente, se anticipa el depósito del Cestaticket a nivel nacional, junto con el pago correspondiente a la primera quincena de agosto.
- Primera Quincena (se pagó el viernes 8 de agosto)
- Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket
- Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
- Cestaticket
- Segunda Quincena
Anuncio de la primera quincena de agosto 2025. Foto: Pagos MPPE
PUEDES VER: Bono de Guerra para jubilados en agosto 2025 de más de 100 dólares: fecha fija oficial y aumento confirmado por Nicolás Maduro vía Patria
Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?
De acuerdo con la Federación Venezolana de Maestros (FVM), el Bono Especial de Vacaciones destinado a los docentes tiene un valor de 6.160 bolívares, correspondiente a 60 días de salario integral.
Este desembolso será efectuado durante la primera quincena de julio para los maestros y trabajadores obreros del sector educativo, mientras que el personal administrativo lo recibirá en la fecha asignada según lo estipulado en su beneficio.
¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?
- Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
- Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
- Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
- Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
- Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.