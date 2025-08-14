HOYSuscripcion LR Focus

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 14 de agosto: Bono de Guerra para docentes y otros subsidios del Ministerio de Educación

El MPPE dio comienzo a los pagos correspondientes a agosto de 2025 con la transferencia de la primera quincena para los trabajadores del Ministerio de Educación. Al mismo tiempo, se realizará en los próximos días la acreditación del Bono de Guerra y del Cestaticket.

En agosto de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) retomará la ejecución de pagos para su equipo de trabajo. Docentes y demás empleados del sector educativo en Venezuela recibirán el Bono de Guerra, sus quincenas correspondientes y el Cestaticket.

También se contempla la incorporación de nuevas asignaciones económicas, en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno para ofrecer apoyo a todo el personal, independientemente de su modalidad contractual.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de agosto 2025

El Ministerio de Educación tiene previsto distribuir el Bono de Guerra entre todos los trabajadores del sector educativo, incluyendo tanto al personal activo como a los jubilados. Igualmente, se anticipa el depósito del Cestaticket a nivel nacional, junto con el pago correspondiente a la primera quincena de agosto.

  • Primera Quincena (se pagó el viernes 8 de agosto)
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
  • Cestaticket
  • Segunda Quincena
Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

De acuerdo con la Federación Venezolana de Maestros (FVM), el Bono Especial de Vacaciones destinado a los docentes tiene un valor de 6.160 bolívares, correspondiente a 60 días de salario integral.

Este desembolso será efectuado durante la primera quincena de julio para los maestros y trabajadores obreros del sector educativo, mientras que el personal administrativo lo recibirá en la fecha asignada según lo estipulado en su beneficio.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.
