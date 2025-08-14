Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 14 de agosto: Bono de Guerra para docentes y otros subsidios del Ministerio de Educación

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de agosto. Foto: composición LR/X

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de agosto. Foto: composición LR/X

En agosto de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) retomará la ejecución de pagos para su equipo de trabajo. Docentes y demás empleados del sector educativo en Venezuela recibirán el Bono de Guerra, sus quincenas correspondientes y el Cestaticket.

También se contempla la incorporación de nuevas asignaciones económicas, en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno para ofrecer apoyo a todo el personal, independientemente de su modalidad contractual.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de agosto 2025

El Ministerio de Educación tiene previsto distribuir el Bono de Guerra entre todos los trabajadores del sector educativo, incluyendo tanto al personal activo como a los jubilados. Igualmente, se anticipa el depósito del Cestaticket a nivel nacional, junto con el pago correspondiente a la primera quincena de agosto.

Primera Quincena (se pagó el viernes 8 de agosto)

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket

Cestaticket

Segunda Quincena

Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

De acuerdo con la Federación Venezolana de Maestros (FVM), el Bono Especial de Vacaciones destinado a los docentes tiene un valor de 6.160 bolívares, correspondiente a 60 días de salario integral.

Este desembolso será efectuado durante la primera quincena de julio para los maestros y trabajadores obreros del sector educativo, mientras que el personal administrativo lo recibirá en la fecha asignada según lo estipulado en su beneficio.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?