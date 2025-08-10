HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa
‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa     ‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa     ‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa     
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     
USA

Cubanos pueden estudiar gratis en Estados Unidos: requisitos para solicitar la beca hasta el 31 de agosto de 2025

La beca Hubert H. Humphrey cubre estudios en Estados Unidos para cubanos que trabajen en políticas públicas y otros sectores.

Oportunidad para cubanos de estudiar gratis en EEUU con la beca Hubert H. Humphrey.
Oportunidad para cubanos de estudiar gratis en EEUU con la beca Hubert H. Humphrey. | Composición LR

La Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció una oportunidad única para que los ciudadanos cubanos estudien gratis en universidades estadounidenses.

Esta iniciativa forma parte del Programa de Becas Hubert H. Humphrey 2025–2026, que cubre todos los gastos y busca formar líderes con impacto positivo en sus comunidades. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de agosto de 2025.

PUEDES VER: El destino final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

lr.pe

Requisitos para solicitar la beca Hubert H. Humphrey

Para postular al Programa de Becas Hubert H. Humphrey 2025–2026, los cubanos deben cumplir una serie de requisitos:

  • Título universitario (licenciatura o equivalente).
  • Mínimo cinco años de experiencia profesional a tiempo completo.
  • Demostrar liderazgo y compromiso con el servicio público.
  • Experiencia limitada en Estados Unidos.
  • Dominio comprobado del idioma inglés.

No hay límite de edad, pero los menores de 30 años deben acreditar madurez y disciplina para completar la beca y regresar a Cuba.

PUEDES VER: La macabra historia del asesino caníbal que vendía hamburguesas con la carne de sus víctimas en EEUU: nunca se arrepintió

lr.pe

¿Qué más se sabe sobre la beca Hubert H. Humphrey?

La inscripción en línea para el Programa de Becas Hubert H. Humphrey 2025–2026 estará abierta hasta el 31 de agosto de 2025. La beca está dirigida a cubanos que trabajen o tengan interés en sectores como:

  • Desarrollo económico
  • Finanzas y banca
  • Políticas públicas y administración
  • Tecnología y gestión
  • Agricultura y desarrollo rural
  • Recursos naturales
  • Planificación urbana y regional
  • Educación y políticas educativas

Las solicitudes serán evaluadas por un comité especializado. Los candidatos preseleccionados serán convocados a una entrevista personal. Tanto los seleccionados como los que no resulten elegidos recibirán una notificación formal.

Notas relacionadas
Latina egresó de la UNMSM, emigró a EEUU sin saber mucho inglés y hoy es una influencer de comida peruana muy exitosa

Latina egresó de la UNMSM, emigró a EEUU sin saber mucho inglés y hoy es una influencer de comida peruana muy exitosa

LEER MÁS
El aumento de Trump a US$50 millones para capturar a Nicolás Maduro es "un acto simbólico e histórico", según experta

El aumento de Trump a US$50 millones para capturar a Nicolás Maduro es "un acto simbólico e histórico", según experta

LEER MÁS
Concierto de Shakira en California criticado por no ser inclusivo para personas con discapacidad: “Tuve que cargar a mi hija”

Concierto de Shakira en California criticado por no ser inclusivo para personas con discapacidad: “Tuve que cargar a mi hija”

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

LEER MÁS
Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

LEER MÁS
Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

LEER MÁS
Venezolano quiso asesinar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

Venezolano quiso asesinar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

USA

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota