Cubanos pueden estudiar gratis en Estados Unidos: requisitos para solicitar la beca hasta el 31 de agosto de 2025

Oportunidad para cubanos de estudiar gratis en EEUU con la beca Hubert H. Humphrey. | Composición LR

La Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció una oportunidad única para que los ciudadanos cubanos estudien gratis en universidades estadounidenses.

Esta iniciativa forma parte del Programa de Becas Hubert H. Humphrey 2025–2026, que cubre todos los gastos y busca formar líderes con impacto positivo en sus comunidades. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de agosto de 2025.

Requisitos para solicitar la beca Hubert H. Humphrey

Para postular al Programa de Becas Hubert H. Humphrey 2025–2026, los cubanos deben cumplir una serie de requisitos:

Título universitario (licenciatura o equivalente).

Mínimo cinco años de experiencia profesional a tiempo completo.

Demostrar liderazgo y compromiso con el servicio público.

Experiencia limitada en Estados Unidos.

Dominio comprobado del idioma inglés.

No hay límite de edad, pero los menores de 30 años deben acreditar madurez y disciplina para completar la beca y regresar a Cuba.

¿Qué más se sabe sobre la beca Hubert H. Humphrey?

La inscripción en línea para el Programa de Becas Hubert H. Humphrey 2025–2026 estará abierta hasta el 31 de agosto de 2025. La beca está dirigida a cubanos que trabajen o tengan interés en sectores como:

Desarrollo económico

Finanzas y banca

Políticas públicas y administración

Tecnología y gestión

Agricultura y desarrollo rural

Recursos naturales

Planificación urbana y regional

Educación y políticas educativas

Las solicitudes serán evaluadas por un comité especializado. Los candidatos preseleccionados serán convocados a una entrevista personal. Tanto los seleccionados como los que no resulten elegidos recibirán una notificación formal.