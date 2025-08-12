HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Debate presidencial en Bolivia hoy 12 de agosto: candidatos confirmados por TSE, hora, dónde se transmite y más desde El Alto

El debate se centrará en economía, salud y seguridad de Bolivia, y será transmitido por RTP. Las encuestas indican que un 30% de los votantes aún no deciden por quién votarán

El TSE organiza el segundo debate presidencial de Bolivia a miras de las elecciones.
El TSE organiza el segundo debate presidencial de Bolivia a miras de las elecciones. | Composición LR.

Las elecciones en Bolivia están programadas para el este domingo 17 de agosto. Por ello, el segundo debate presidencial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se realizará hoy, martes 12 de agosto, en la ciudad de El Alto. Según Tahuichi Tahuichi, vocero del TSE, el evento iniciará a las 20:30.

Hasta el momento, se tiene confirmada la presencia de cuatro candidatos presidenciales. Asimismo, se espera que el debate se lleve de la manera más adecuada, respetando los límites de tiempo de cada postulante para presentar sus planes de gobierno.

¿Quiénes participarán en el segundo debate presidencial de Bolivia?

Para el debate presidencial de hoy, 17 de agosto, se tiene confirmada la presencia de cuatro candidatos presidenciales:

  • Andrónico Rodríguez, representante del partido Alianza Popular
  • Eduardo del Castillo, perteneciente al Movimiento Al Socialismo
  • Pavel Aracena, miembro de Acción Democrática Nacionalista
  • Rodrigo Paz, de Partido Demócrata Cristiano

Por otro lado, Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, Jorge Tuto Quiroga, miembro de Alianza Libre, y Manfred Reyes Villa, de APB Súmate, declinaron ser parte de este debate. Cabe resaltar que el candidato de la alianza La Fuerza del Pueblo, Jhonny Fernández, aún no se ha manifestado sobre su participación.

¿Dónde será el debate presidencial y de qué tratará?

El segundo debate presidencial de Bolivia se realizará de El Alto, en los estudios del medio televisivo RTP, que se encargará de la transmisión. El evento comenzará a las 20:00 y finalizará alrededor de las 23:00. El debate se centrará en tres temas principales: economía, salud y seguridad. Además, está organizado por el TSE y el último antes de las elecciones presidenciales, que se celebrarán este domingo.

Anteriormente, un vocero del TSE había anunciado la suspensión del debate después de que la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) enviaran una carta al organismo indicando que, si no participaban todos los candidatos del segundo debate presidencial, "no se cumplirían los objetivos" para los cuales nació la iniciativa. No obstante, tras una reunión de la sala plena el lunes por la noche, se decidió que el debate continuaría.

¿Cuántos candidatos hay en carrera para las elecciones presidenciales de Bolivia?

Las elecciones en Bolivia están programadas para el próximo domingo, con ocho candidatos en contienda. En la fase final del proceso, las encuestas indican que no existe una preferencia clara, lo que sugiere que podría haber una segunda vuelta, probablemente entre los candidatos Doria Medina y Quiroga, lo que marcaría el fin de casi 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sin embargo, los sondeos también revelan un fenómeno inédito: más del 30% de los votantes aún están indecisos o planean votar en blanco o anular su voto, superando el porcentaje de todos los candidatos. Esto ha llevado a los analistas a considerar que los resultados siguen siendo inciertos y podrían haber sorpresas.

Sin embargo, en los últimos años, las encuestas en Bolivia han mostrado ser imprecisas, revelando la existencia de un "voto oculto" que ha sido crucial para elegir a los gobernantes. De confirmarse las previsiones de los estudios, los resultados del domingo 17 de agosto podrían llevar a una segunda vuelta, algo inédito en el país. El balotaje está programado para el 19 de octubre.

