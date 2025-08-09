Hombre sufre ataque feroz de un jaguar por salvar a sus perros en Brasil: las mascotas murieron

El brasilero no pudo salvar a sus mascotas del ataque del jaguar. | Foto: composición LR/ El Tiempo / Montes de oro

El brasilero no pudo salvar a sus mascotas del ataque del jaguar. | Foto: composición LR/ El Tiempo / Montes de oro

Valdinei da Silva Pereira, de 57 años, fue brutalmente atacado por un jaguar mientras intentaba proteger a sus perros en su hogar ubicado en la región de Mirante da Capivara, a orillas del río Paraguay, en Corumbá, Mato Grosso do Sul, en Brasil. El ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas, en la noche del miércoles 6 de agosto, donde las mascotas del hombre no sobrevivieron a las heridas infligidas por el felino.

El ataque feroz que sufrió Valdinei fue notificado a las autoridades. Pereira solicitó ayuda a la mañana siguiente, siendo rescatado y trasladado de urgencia a la Santa Casa de Corumbá. Presentaba heridas en el rostro, incluyendo un corte en la nariz, una lesión en el ojo derecho y dolores en el pecho. Los bomberos indicaron que encontraron una gran cantidad de sangre cerca de la vivienda, lo que sugiere la violencia del ataque.

Hombre intentó salvar a sus mascotas de un jaguar en Brasil

El ataque ocurrió de noche cuando el jaguar apareció en la casa de Pereira y atacó a sus mascotas. Para salvarlos, el brasilero se lanzó contra el animal salvaje, pero no pudo detenerlo. Sus dos mascotas fallecieron y él terminó con las graves heridas.

Su hermana, Clara da Silva Pereira Duarte, relató que Valdinei no mencionó el ataque del jaguar en su llamada inicial. "Me llamó pidiendo ayuda, pero no me dijo qué era. Le dije: 'Hermano, no puedo bajar, ¿cómo voy a llegar? Ni siquiera bajo de día, y mucho menos de noche. Si me hubiera dicho que fue el jaguar el que lo atacó...'", comentó Clara.

Este incidente marca el segundo ataque registrado en el año en Mato Grosso do Sul. En abril, Jorge Avalo, un cuidador de 60 años, murió tras ser atacado por un jaguar a orillas del río Miranda, en el Pantanal.