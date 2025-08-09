HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      
Mundo

Hombre sufre ataque feroz de un jaguar por salvar a sus perros en Brasil: las mascotas murieron

Valdinei da Silva Pereira, de 57 años, sufrió lesiones en su cara tras ser atacado por un jaguar al intentar proteger a sus perros en Corumbá, Brasil. Las mascotas no sobrevivieron al ataque.

El brasilero no pudo salvar a sus mascotas del ataque del jaguar.
El brasilero no pudo salvar a sus mascotas del ataque del jaguar. | Foto: composición LR/ El Tiempo / Montes de oro

Valdinei da Silva Pereira, de 57 años, fue brutalmente atacado por un jaguar mientras intentaba proteger a sus perros en su hogar ubicado en la región de Mirante da Capivara, a orillas del río Paraguay, en Corumbá, Mato Grosso do Sul, en Brasil. El ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas, en la noche del miércoles 6 de agosto, donde las mascotas del hombre no sobrevivieron a las heridas infligidas por el felino.

El ataque feroz que sufrió Valdinei fue notificado a las autoridades. Pereira solicitó ayuda a la mañana siguiente, siendo rescatado y trasladado de urgencia a la Santa Casa de Corumbá. Presentaba heridas en el rostro, incluyendo un corte en la nariz, una lesión en el ojo derecho y dolores en el pecho. Los bomberos indicaron que encontraron una gran cantidad de sangre cerca de la vivienda, lo que sugiere la violencia del ataque.

PUEDES VER: Turista británica denuncia que fue víctima de abuso durante vuelo en paracaídas en África: "Tenía miedo"

lr.pe

Hombre intentó salvar a sus mascotas de un jaguar en Brasil

El ataque ocurrió de noche cuando el jaguar apareció en la casa de Pereira y atacó a sus mascotas. Para salvarlos, el brasilero se lanzó contra el animal salvaje, pero no pudo detenerlo. Sus dos mascotas fallecieron y él terminó con las graves heridas.

Su hermana, Clara da Silva Pereira Duarte, relató que Valdinei no mencionó el ataque del jaguar en su llamada inicial. "Me llamó pidiendo ayuda, pero no me dijo qué era. Le dije: 'Hermano, no puedo bajar, ¿cómo voy a llegar? Ni siquiera bajo de día, y mucho menos de noche. Si me hubiera dicho que fue el jaguar el que lo atacó...'", comentó Clara.

Este incidente marca el segundo ataque registrado en el año en Mato Grosso do Sul. En abril, Jorge Avalo, un cuidador de 60 años, murió tras ser atacado por un jaguar a orillas del río Miranda, en el Pantanal.

Notas relacionadas
Pareja fallece al caer su auto por un acantilado durante una cita romántica en Brasil

Pareja fallece al caer su auto por un acantilado durante una cita romántica en Brasil

LEER MÁS
Así luce por dentro el colegio República del Perú, la única institución de la Isla Santa Rosa que recibe alumnos de Brasil y Colombia

Así luce por dentro el colegio República del Perú, la única institución de la Isla Santa Rosa que recibe alumnos de Brasil y Colombia

LEER MÁS
Jugador pierde pelota dividida con rival, le cierra la puerta y le pone seguro para que no regrese al campo: video es la sensación en redes

Jugador pierde pelota dividida con rival, le cierra la puerta y le pone seguro para que no regrese al campo: video es la sensación en redes

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Periodista peruano es arrestado en EEUU y enviado a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Periodista peruano es arrestado en EEUU y enviado a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

LEER MÁS
Petro confronta a Trump por querer "bombardear Colombia" al atacar cárteles de droga de América Latina: "La soberanía existe"

Petro confronta a Trump por querer "bombardear Colombia" al atacar cárteles de droga de América Latina: "La soberanía existe"

LEER MÁS
"Se querían ir sin pagar": Un policía y un profesor de artes marciales golpean brutalmente a mozas en cervecería de Argentina

"Se querían ir sin pagar": Un policía y un profesor de artes marciales golpean brutalmente a mozas en cervecería de Argentina

LEER MÁS
¡Un gran evento astronómico! España se prepara para el eclipse solar total que oscurecerá un tercio del país por unos minutos

¡Un gran evento astronómico! España se prepara para el eclipse solar total que oscurecerá un tercio del país por unos minutos

LEER MÁS
Zelenski advierte que Ucrania "no entregará su tierra" tras anuncio de reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin

Zelenski advierte que Ucrania "no entregará su tierra" tras anuncio de reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Mundo

Excanciller de Argentina apunta contra Javier Milei por promocionar el $LIBRA: "Algún día tendrá que ir a la cárcel"

Periodista peruano es arrestado en EEUU y lo envían a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Trump anfitriona histórico tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán que beneficiaría económicamente a EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota