ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU
Mundo

Dólar BCV en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio oficial para este viernes 8 de agosto

El tipo de cambio oficial del dólar en Venezuela, fijado por el BCV, es de 128,24 bolívares para el 8 de agosto de 2025, mostrando un aumento del 11,53% en el último mes.

¿A cuánto está el dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 8 de agosto, vía Monitor Dólar?
Conocer las tasas del dólar oficial y del mercado paralelo es fundamental para millones de venezolanos que dependen diariamente de estas referencias. Para este 8 de agosto de 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) fijó el tipo de cambio oficial en 128,24 bolívares por dólar. En contraste, el valor del dólar en el mercado paralelo se situó en 115,17 bolívares, según el más reciente reporte de Monitor Dólar. Esta diferencia refleja la constante fluctuación del mercado cambiario en el país.

La cotización oficial del dólar BCV, es utilizada como referencia en comercios, servicios y trámites del sector público, registró un aumento del 11,53% en el último mes.

¿Cuál es la tasa oficial del dólar BCV hoy, 8 de agosto?

El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció en 128,24 bolívares la tasa oficial del dólar para este 7 de agosto de 2025. Este valor de referencia, fundamental para pagos en comercios, servicios y trámites públicos, influye directamente en la dinámica del mercado cambiario.

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 7 de agosto de 2025. Foto: BCV

Monitor Dólar hoy, 8 de agosto: precio del dólar paralelo en Venezuela

Según el portal Monitor Dólar, el precio del dólar paralelo en Venezuela para este viernes 8 de agosto de 2025 se sitúa en 115,17 bolívares por unidad. Esta tasa, determinada por la dinámica de oferta y demanda en el mercado informal, suele diferir del tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV) y es ampliamente consultada por quienes buscan conocer el valor real del dólar en el país.

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 7 de agosto. Foto. Monitor Dólar

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 8 de agosto?

Este 8 de agosto, el dólar en el mercado paralelo venezolano se cotiza en 109,20 bolívares por unidad, funcionando como un indicador clave para la economía del país. Las variaciones diarias de esta tasa inciden directamente en el costo de bienes y servicios, impactando de forma significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 7 de agosto. Foto: Monitor Dólar

