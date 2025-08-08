HOYSuscripcion LR Focus

'Quebranto': la serie de Disney+ protagonizada por Tini Stoessel

Estreno. La cantante argentina regresa a la actuación con un thriller sobre una organización criminal.

Escena de la serie 'Quebranto'.
Escena de la serie 'Quebranto'. | Disney.

Disney+ anunció un thriller de 6 episodios que se estrenará en streaming el 15 de agosto. La serie Quebranto es protagonizada por la cantante Tini Stoessel y fue grabada en locaciones de México y Argentina.

Según la sinopsis, Miranda (Stoessel) fue adoptada por una familia argentina y sufre un trastorno de ansiedad que cree que está relacionado con el desconocimiento de sus orígenes. Cuando viaja a México para conocer a su familia biológica, termina vinculada a una red.

PUEDES VER: Festival de Cine de Lima: cine peruano y memoria

lr.pe

 “Miranda decide infiltrarse en el corazón de una organización criminal en Ciudad de México de la mano de Javier Lara (Jorge López), sobrino del patriarca, y bajo la protección de Leo (Martín Barba), un exmiembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas. Pero en este caso, la búsqueda de la verdad tiene un costo altísimo”, señala Disney+.

La cantante argentina regresa a la actuación tras su etapa en Violetta, la producción con la que saltó a la fama en Latinoamérica. La serie juvenil fue un fenómeno de audiencia y ahora Stoessel, asume un reto distinto. Quebranto está dirigida por Bernardo de la Rosa y escrita por Andrés Gelós, Natacha Caravia y Andrés Pascaner.

