En el verano de 1970, Nina Berberova, una ama de casa, decidió llevarse un cachorro de león enfermo del zoológico de Bakú, Azerbaiyán, para atenderlo hasta que se recuperara. Lo que en principio parecía un acto de bondad, pronto convirtió a la familia en una sensación en toda la Unión Soviética, aunque la historia terminó de manera trágica.

Nina estaba casada con el arquitecto Lev Berberov y juntos tenían dos hijos: Roma y Eva. Durante una visita al zoológico de Bakú, mientras se encontraban cerca de los leones, la pequeña Eva observó algo peculiar y exclamó: "Mamá, mira, ahí se está muriendo un perrito". El animal al que se refería era, en realidad, un cachorro de león.

La adopción del león por parte de la familia Berberov

Nina logró convencer al director del zoológico para que le permitiera llevarse al león. La idea inicial era tratar al animal con el apoyo de un veterinario y luego devolverlo a su lugar de origen. Sin embargo, con el paso del tiempo, le tomaron un gran cariño y optaron por adoptarlo. Lo nombraron King, un león que creció manso, sin manifestar comportamientos propios de un depredador. Incluso era amigo de Chap, un amigo de la familia, a quien obedecía.

King se ganó el cariño de la familia y de muchos niños del vecindario donde vivía. Sin embargo, algunos vecinos no compartían ese entusiasmo, ya que el animal desprendía un olor intenso. Pese a las quejas vecinales, las autoridades no intervinieron, y con el tiempo, el león no solo se volvió popular en la comunidad, sino que también alcanzó fama en el mundo del cine.

King, un león que se convirtió en estrella de cine en URSS

El león King participó en tres películas soviéticas: La niña, el niño y el león, El león se fue de casa y Las increíbles aventuras de los italianos en Rusia. La última de estas, estrenada en 1973, fue la más exitosa. El rodaje se llevó a cabo en Leningrado, actual San Petersburgo, adonde la familia Berberov viajaba para las grabaciones y a dar entrevistas.

Decenas de curiosos se acercaban para ver a esta singular familia junto a su asombroso animal, que se ganó gran notoriedad en todo el país. Incluso, una editorial publicó una serie de postales que capturaban momentos especiales y emotivos de los Berberov.

El triste final del león King

Para finalizar el rodaje de otra película, el equipo se trasladó a Moscú. Los Berberov se hospedaron en una escuela que estaba cerrada por las vacaciones, y King fue acomodado en un gimnasio. En un momento, Lev Berberov se ausentó brevemente, dejando al león sin supervisión.

Un estudiante que pasaba por allí comenzó a molestar al animal, lo que provocó que King rompiera una ventana y saltara sobre el joven. No está claro si el león intentaba jugar o atacar al estudiante, quien gritó aterrorizado. Un policía, al escuchar los gritos, corrió al rescate y disparó al león.

Cuando Lev Berberov regresó, encontró a King muerto en el gimnasio, mientras que el estudiante, aunque asustado y con algunos rasguños, estaba fuera de peligro. Al día siguiente, la familia trasladó el cuerpo de su mascota a la casa de campo de un escritor, donde se habían alojado antes, para enterrarlo. La muerte de King conmocionó a toda la URSS. Tres días después, otra tragedia golpeó a la familia: Chap, el inseparable amigo de King, también falleció.