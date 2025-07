El pasado viernes 18 de julio, Tulsi Gabbard presentó una declaración donde afirmó que Hillary Clinton y Barack Obama conspiraron juntos contra Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016.

La directora de la Inteligencia Nacional de EE.UU. aseguró que posee evidencias tras desclasificar documentos, entre ellos correctos electrónicos. Los funcionarios de Obama son acusados de realizar declaraciones falsas donde apuntan que Rusia interfirió en los resultados comicios presidenciales de ese año.

Donald Trump sufrió un "golpe de Estado" por años

Tulsi Gabbard declaró que la información que posee pone en evidencia una "conspiración traicionera" por funcionarios de alto nivel del Gobierno. Según Gabbard, el objetivo de estas acciones eran "subvertir" las verdaderas intenciones de los ciudadanos de Estados Unidos.

La directora señaló que Rusia nunca interfirió en las elecciones de 2016 y no lanzó ataques cibernéticos para cambiar los resultados verdaderos. Gabbard dijo que no importa el poder que posea una persona porque todo involucrado en este tema debe ser investigada y procesada con el peso de la ley para que no vuelva a suceder.

Tulsi Gabbard afirma que se rendirán cuentas como merece Trump

Gabbard dejo en claro que los documentos descifrados fueron entregados al Departamento de Justicia con intenciones de que las personas involucradas rindan cuentas como el presidente de Estados Unidos, su familia y los ciudadanos merecen.