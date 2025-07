Durante una reunión privada con donantes realizada en el 2024, cuando aún no era presidente de Estados Unidos, Donald Trump habría afirmado que durante su primer mandato amenazó al mandatario ruso, Vladímir Putin, con bombardear Rusia si decidía atacar Ucrania. La declaración, hasta ahora desconocida, fue revelada mediante una grabación inédita difundida por CNN.

"Le dije a Putin: 'Si entras en Ucrania, voy a bombardear Moscú. Te digo que no tengo otra opción'", habrían sido las palabras, según el audio. "Y entonces (Putin) me dijo: 'No te creo'. Pero solo me creyó al 10%", complementó el mandatario estadounidense.

Según el audio, Trump relató el episodio como parte de su estrategia de presión internacional, presentándose como un líder firme que logró mantener a raya a potencias extranjeras. Durante la misa grabación, el mandatario reveló que tuvo una conversación similar con Xi Jinping, a quien también advirtió con atacar China en caso de una “invasión de Taiwán”. “(Xi) pensó que estaba loco”, acotó.

En qué momento se dieron las grabaciones filtradas de Trump

Los polémicos comentarios de Trump fueron parte de una serie de grabaciones obtenidas en eventos privados de recaudación de fondos realizados en Nueva York y Florida durante su campaña presidencial de 2024. Estas grabaciones fueron recopiladas por los periodistas Josh Dawsey, Tyler Pager e Isaac Arnsdorf y forman parte del contenido revelado en su libro '2024'.

Durante estas declaraciones, Trump aseguró que, de haber estado en la Casa Blanca, se habrían evitado tanto la guerra en Ucrania como la escalada en Gaza, una afirmación que reiteró públicamente en su campaña contra el entonces presidente, Joe Biden. Hasta el momento, Trump, por su parte, se negó a comentar sobre el contenido de las grabaciones.

Trump acusa a Putin de causar muchas muertes en Ucrania

El pasado martes 8 de julio, Trump volvió a carga contra Putin, al acusarlo de emitir "muchas sandeces" respecto al conflicto en Ucrania e insinuar que evalúa imponer nuevas sanciones a Moscú. Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el mandatario expresó su decepción por la falta de avances tras una reciente conversación telefónica con Putin sobre un posible alto el fuego.

“Es siempre muy amable, pero resulta irrelevante”, afirmó Trump ante la prensa, subrayando su molestia por la actitud del Kremlin. La crítica se suma a declaraciones anteriores en las que Trump ha manifestado su frustración por la invasión rusa iniciada hace casi tres años y medio.