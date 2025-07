Grok, la IA creada por Elon Musk, comparó a Donald Trump con Adolf Hitler tras una consulta realizada por un usuario en X, quien preguntó sobre el análogo estadounidense del dictador alemán. La comparativa, según la crítica de Grok, se basó en su trato a los migrantes y la explotación durante momentos de dificultades económicas.

La comparación entre Donald Trump y Adolf Hitler, que surgió a raíz de una consulta sobre las lecciones de los líderes alemanes que podrían aplicarse a Estados Unidos hoy en día, generó opiniones divididas en la comunidad de X. Algunos afirmaron que las dificultades económicas y los puntos ciegos de las élites hacen que ambos sean similares.

Grok, IA de Elon Musk, comparó a Adolf Hitler con Donald Trump.

Estudio psicológico encuentra relación entre Trump y Hitler

Un artículo publicado en la Universidad Muş Alparslan, en Turquía, comparó las similitudes entre Donald Trump y Adolf Hitler, señalando que su liderazgo político narcisista es lo que los une. El estudio, titulado 'Child, Family, and Narcissistic Political Leadership: A Comparison of Hitler, Putin, and Trump', asegura que la infancia de ambos tuvo una gran influencia en su desarrollo.

El hecho de que Hitler haya sufrido traumas por abuso físico perpetrado por su padre contribuyó a que se convirtiera en un líder político narcisista. Aunque el estudio no menciona un hecho concreto sobre Trump, señala que es muy probable que el presidente de Estados Unidos haya crecido en un contexto similar.

Trump y la vez que habló de Hitler

El exjefe de gabinete de Donald Trump, John Kelly, afirmó que el presidente alguna vez dijo que Hitler 'hizo algunas cosas buenas' y que quería generales como los nazis. El general retirado de la Marina, en una entrevista para The New York Times y The Atlantic, también presentó una serie de acusaciones contra el mandatario.

Estas declaraciones cobraron relevancia en 2024, cuando las elecciones en Estados Unidos estaban en curso. Aunque el equipo de Trump negó rotundamente las afirmaciones de Kelly, nunca se conoció completamente la versión de los hechos.