Crió a un hipopótamo como a un hijo, pero el animal lo atacó sorpresivamente hasta matarlo: el triste final de Marius Els

En Sudáfrica, un granjero llamado Marius Els tomó la decisión de criar a un hipopótamo desde que era cría, en el año 2005. El animal, al que bautizó como Humphrey, llegó a convertirse en parte fundamental de su vida, al punto de referirse a él como “un hijo”. Para brindarle un entorno adecuado, Els acondicionó un terreno de más de 160 hectáreas y, con apoyo de sus vecinos, construyó un lago artificial que permitiera al animal desarrollarse en un ambiente similar a su hábitat natural.

Son embargo, tras convivir por seis años, la historia terminó en tragedia. El cuerpo sin vida de Els fue hallado sumergido en el mismo lago que había mandado a construir, luego de ser brutalmente atacado por su hipopótamo. El criador le había otorgado un trato especial frente a las otras especies que albergaba en su zoológico privado, sin imaginar que el animal que consideraba parte de su familia acabaría con su vida.

Marius Els quería como un hijo a su hipopótamo Humphrey

En enero de 2011, Marius Els fue fotografiado junto a Humphrey, el hipopótamo que había criado desde pequeño. La imagen lo mostraba montado sobre el lomo del enorme animal, que a sus seis años ya pesaba más de 1.200 kilos. “Si quiere que me baje, me lanza como si fuera un caballo. Mis amigos no se atreven ni a acercarse”, comentó en tono distendido.

Para Marius, Humphrey no era solo una mascota: lo consideraba parte de su familia. “Es como un hijo, casi un ser humano. Entre nosotros hay un vínculo que muchos no comprenden”, expresó en aquel entonces el exoficial del Ejército sudafricano, quien compartía su vida con su esposa.

Pese a las constantes advertencias de su entorno sobre los riesgos de convivir con un animal salvaje de tal magnitud, Marius eligió mantener la relación con el hipopótamo, confiado en el lazo que había forjado con él desde su infancia.

El ataque mortal del hipopótamo Humphrey a Marius Els

Una mañana de sábado, en noviembre de 2011, ocurrió la tragedia que estremeció a la comunidad. Humphrey, el hipopótamo criado desde pequeño como mascota, atacó ferozmente a su amo Marius Els, el hombre que lo cuidaba con afecto y lo consideraba como parte de su familia. El animal lo mordió en múltiples ocasiones, sin darle oportunidad de escapar.

Horas más tarde, el cuerpo de Els fue hallado sin vida en la laguna artificial que él mismo había construido para su querido hipopótamo. Al llegar al lugar, los paramédicos constataron que la víctima presentaba diversas heridas causadas por mordeduras y que había permanecido sumergida en el agua durante un tiempo no determinado, según informó Jeffrey Wicks, vocero del servicio privado de ambulancias que atendió el caso.

Humphrey ya había atacado a otras personas antes de matar a Marius Els

En una ocasión, un hombre y su nieto de apenas 7 años vivieron un momento aterrador mientras paseaban en una canoa. De pronto, Humphrey se lanzó hacia ellos de forma agresiva, l que los obligó a trepar rápidamente a un árbol para ponerse a salvo.

Ante la emergencia, Marius Els acudió con una manzana en la mano, convencido de que el hipopótamo solo tenía hambre. Sin embargo, el comportamiento del animal ya daba señales claras, desde el instinto, de que algo no estaba bien. Pese a ello, su cuidador Marius Els no logró interpretar el verdadero peligro que representaba.