Director de la OEIA contradice a Trump: Irán sí podría enriquecerse de uranio y reactivar su programa nuclear

Los ataques de Estados Unidos contra Irán no causaron daños totales a su programa nuclear, afirmó el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. Asimismo, después de que el mandatario Donald Trump aseveró que, a través de su ataque, su gobierno "retrasó décadas las ambiciones de Teherán", Grossi lo contradijo al apuntar que Irán podría reiniciar el enriquecimiento de uranio "en cuestión de meses".

Una evaluación preliminar de la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono respalda las afirmaciones de Rossi. Esta evaluación determina que los ataques de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán no destruyeron los componentes centrales de su programa nuclear y que, probablemente, solo lo retrasaron unos meses. Cabe destacar que la evaluación militar y de inteligencia final aún no está publicada; a pesar de ello, Trump reitera que "aniquiló el programa nuclear de Irán".

PUEDES VER: El impacto del bombardeo de Estados Unidos a Irán en el gobierno de Donald Trump

Israel e Irán en conflicto: ¿desarrollo energético o preparación bélica?

La llamada guerra de los 12 días inició cuando Israel realizó un ataque sin precedentes para "impedir que Teherán desarrolle una bomba nuclear". Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Después, Estados Unidos atacó tres instalaciones nucleares clave de Irán. Desde entonces, el daño hecho a los programas nucleares de Teherán está en constante debate.

Según CNN, los funcionarios militares estadounidenses proporcionaron información nueva información sobre la planificación de los ataques, sin embargo, no presentan pruebas nuevas sobre su eficacia contra el programa nuclear de Irán. Esta semana, los legisladores republicanos reconocieron que podrían no haber destruido todos los materiales nucleares de Irán; no obstante, afirmaron que "nunca fue parte de la misión militar".

OIEA advierte sobre la capacidad de Irán para enriquecer uranio

Rafael Grossi, director de la OIEA, declaró en el programa "Face the Nation with Margaret Brennan" de la CBS sobre la capacidad de Irán para recuperar el material nuclear perdido. "Tienen la capacidad. Podrían, en cuestión de meses, diría yo, tener varias cascadas de centrifugadoras produciendo uranio enriquecido, o incluso menos. Pero, como dije, francamente, no se puede afirmar que todo ha desaparecido y que no queda nada", declaró a Brennan.

También relató sobre la presión que tiene la OIEA para declarar si Irán tiene armas nucleares, o, si en todo caso, estaba cerca de poseerlas antes de los ataques. "No vimos un programa que apuntara en esa dirección (de armas nucleares), pero al mismo tiempo, no respondieron a preguntas muy importantes que estaban pendientes", señaló.