El padre de Juliana Marins, la joven que falleció al caer dentro de un volcán en Indonesia, Manoel Marins, realizó un post en redes sociales en el que señala que viajó a Bali - Indonesia para asistir a la autopsia de su hija y poder obtener su certificado de defunción. La brasileña perdió la vida al caerse en un volcán y sufrir un traumatismo que le ocasionó la muerte.

No obstante, Manoel Marins, reveló que no estaba seguro si podrá regresar con el cuerpo de su hija a Brasil. "No sé si podremos traerla de regreso o si el cuerpo aún tardará un poco", comentó. De acuerdo a las autoridades indonesias, una vez se obtengan los documentos necesarios, el cuerpo de la joven brasileña de 26 años podrá ser trasladado a su país natal.

Ante la trágica noticia, el padre de la joven señaló que se encontraba lidiando con la situación lo mejor que podía. "Te fuiste haciendo lo que más amabas, y eso nos reconforta un poco el corazón".

Presidente de Lula da Silva pagará el traslado a Brasil del cuerpo de Juliana Marins

El presidente brasileño, Lula da Silva, se comunicó hoy en la mañana con el padre de Juliana Maris para expresarle su "solidaridad en este momento de gran dolor". Además, se ofreció a cubrir los gastos de traslado mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores. "Le informé que ya he ordenado al Ministerio de Relaciones Exteriores que brinde todo el apoyo a la familia".

Lula da Silva ofrece todo su apoyo a la familia de Juliana Marins. Foto: @LulaOficial

La ciudad de Niterói, de donde la publicista brasileña era Oriunda, también se ofreció a cubrir los costos de traslado del cuerpo desde Indonesia, según reportes del medio brasileño G1. Sin embargo, aún no se sabe si la ayuda será aceptada por la familia.

¿Qué sucedió con Juliana Marins en Indonesia?

Las autoridades de Indonesia reportaron que después de 3 días de búsqueda, el cuerpo de Juliana Marins fue encontrado sin vida a más de 500 metros de profundidad, dentro del volcán rocoso de Rinjani, el segundo volcán más alto de Indonesia. De acuerdo con las autoridades del Parque Nacional de Gunnung Rinjani, la joven de 26 años se encontraba junto a otros seis turistas y dos guías cuando se perdió.

Las circunstancias no estaban a su favor, pues las condiciones climáticas del lugar dificultaron que el equipo de emergencia lograra acceder al terreno rocoso y fue solamente hasta el día martes 24 de junio, que su cuerpo pudo ser retirado del lugar.

Los resultados de la autopsia dieron a conocer que la causa de muerte de Juliana Marins, fue un traumatismo contundente que ocasionó una hemorragia interna y una falla múltiple a los órganos.