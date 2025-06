Organismo israelí respalda a Trump y asegura que la destrucción en las instalaciones nucleares de Irán es muy grande

La Comisión de Energía Atómica de Israel, confirmó que respalda las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con los daños hechos contra las instalaciones nucleares iraníes en Fordo, el último domingo. Este miércoles, el mandatario estadounidense insistió que el bombardeo ejecutado en la planta quedó "totalmente inoperativa".

Además, durante una rueda de prensa ofrecida en la cumbre de la OTAN en La Haya, Trump cito del informe israelí, que ha minado "la capacidad de Irán para desarrollar armas nucleares durante muchos años". Asimismo, recalcó que el devastador ataque estadounidense a Fordo destruyó la infraestructura crítica del lugar.

El programa nuclear Israelí ha sufrido graves daños, según la AICE

La Casa Blanca ha citado un estudio de la Comisión de Energía Atómica de Israel (AICE), en que el bombardeo estadounidense ejecutado el pasado fin de semana sobre el mayor centro de enriquecimiento de uranio en Fordo dejó esa planta han retratado su capacidad de producción nuclear en un futuro. Trump, en la conferencia de la OTAN, defendió vigorosamente su evaluación de que las instalaciones iraníes fueron "obliteradas".

No obstante, Trump, remarcó que conversó con personas y confirmaron la destrucción total, y también que no se basa únicamente en la inteligencia israelí para su análisis. "He hablado con personas que han estado en Fordow y dijeron que está obliterado". A su declaración se suma, el Secretario de Defensa de EE.UU. Pete Hegseth, quien también defendió la versión oficial, el cual indica que la instalación nuclear de Fordo "está enterrada bajo una montaña, devastada y obliterada".

Donald Trump confirmó conversaciones con Irán

Este miércoles, el mandatario estadounidense aprovecho en confirmar que Estados Unidos mantendrá conversaciones con el país Israelí la próxima semana. Aunque señaló que un acuerdo ya no es importante, dado que considera la destrucción total del programa nuclear de Irán. "Podemos firmar un acuerdo. Para mí, no creo que sea tan necesario", indicó Trump.

Trump reiteró también que podría solicitar una declaración de Irán a fin de comprometerse a no desarrollar armas nucleares. Sin embargo, recalcó que el país ya no tiene capacidad de hacerlo, y aseguró nuevamente que Irán de todos modos no podrán realizarlo. "Probablemente vamos a pedir eso. Pero no lo van a hacer. Ya terminaron" manifestó Trump.