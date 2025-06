El biólogo israelí-peruano, Hugo Aspiazu Oliveira, ha solicitado ayuda humanitaria para él y su esposa, así como para otros tres compatriotas de avanzada edad, tras el bombardeo del hospital Soroka Medical Center donde trabaja en Beersheba, Israel. Este ataque iraní, que tuvo lugar la mañana del miércoles 18 de junio, dejó impresionado a Aspiazu Oliveira, pues afirmó seguir con vida debido a que afortunadamente llegó tarde a su turno.

Según informó el peruano, quien vive en Israel desde hace 24 años y trabaja en el centro médico desde hace 19, la situación en Beersheba es alarmante y ha afectado emocionalmente a su esposa, quien padece problemas de salud. Aspiazu expresó por la mañana su preocupación por la falta de comunicación con las autoridades peruanas en Israel y solicitó apoyo para evacuar a los compatriotas que se encuentran en condiciones vulnerables. Sin embargo, señaló esta tarde para La República que el Consulado peruano ya se ha comunicado con él y su familia.

Biólogo peruano-israelí pide ayuda para los peruanos que se encuentran en Israel

Hugo Aspiazu Oliveira reveló que un misil iraní impactó en el hospital donde trabaja. Asimismo, indicó que se salvó de arriesgar su vida tras llegar tarde a su turno laboral.

“El hecho sucedió muy temprano hoy. Fue prácticamente 7:00 de la mañana en Israel, a las 11 de la noche hora Perú (...) justo entraba a trabajar hoy, pero gracias a Dios me retrasé un poco en la guardia y entré a las 8:00. Yo estaba en casa”, señaló en conversación con RPP.

También, hizo un llamado urgente a las autoridades peruanas, señalando que en su edificio residen tres compatriotas adultos mayores que enfrentan dificultades para movilizarse. Luego de la difusión de la noticia, el biólogo confirmó que las autoridades peruanas en Israel se contactaron con él.

“(Pido) Un apoyo para los peruanos que están en este país. En el edificio donde vivo tengo 3 peruanos que son adultos mayores y es una pena porque no se pueden mover. Los tres son hermanos, entonces aparte de ellos hay otros adultos mayores que prácticamente no tenemos comunicación del consulado ni de la embajada peruana. Solo están haciendo una lista, pero es para inscribirse, pero de ahí a que haya una ayuda humanitaria, de un vuelo para evacuar a las personas que están necesitando aquí (...)”, sostuvo.

Ataque en Beersheba impactó en hospital

El ataque a Beersheba, que se produjo alrededor de las 7:00 a.m. hora local, dejó al menos 240 heridos, de los cuales cuatro se encuentran en estado grave. La mayoría de las víctimas sufrieron lesiones leves, incluyendo a 70 personas que fueron atendidas en el hospital Soroka. Este centro médico, donde trabaja Aspiazu Oliveira, sufrió daños superficiales debido a la onda expansiva del ataque. La situación actual ha afectado gravemente la salud emocional de la esposa del peruano, quien ha perdido el apetito debido al estrés y la incertidumbre.

¿Cómo inició la guerra entre Israel e Irán?

El conflicto en el Medio Oriente empezó la semana pasada cuando Israel llevó a cabo un bombardeo sin previo aviso hacia Irán, bajo la excusa de “ataque preventivo” contra el programa nuclear del país persa, generando una ola de reacciones internacionales. Este ataque, que se produjo en la madrugada del viernes 13 de junio y dejó un saldo de 78 muertes y 320 heridos, ha sido calificado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como una medida necesaria para salvaguardar la seguridad de su país.

Netanyahu afirmó que el objetivo de la operación es “dañar la infraestructura nuclear de Irán, sus fábricas de misiles balísticos y sus capacidades militares”. Sin embargo, la situación escaló hacia una guerra entre ambos países, con ataques que ya ha afectado a civiles en los dos bandos. La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de estos acontecimientos, que podrían tener repercusiones significativas en la estabilidad regional. No obstante, Estados Unidos y Europa se han mostrado del lado de Israel, señalando que Irán no puede tener armas nucleares.

Cabe destacar que no está demostrado que el país persa cuente con este arsenal. No es el caso de Israel, que sí posee armas nucleares, según expertos como Nikolai Sokov, investigador principal del Centro de Viena para el Desarme y la No Proliferación, y Xavier Bohigas, doctor en Física e investigador del Centro Delàs d'Estudis per la Pau. Pese a ello, el gobierno de Benjamín Netanyahu nunca lo ha confirmado oficialmente ni ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), como sí lo ha hecho Irán.