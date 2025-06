Eric Trump, hijo de Donald Trump, afirma que si México llegara a atacar a Estados Unidos "sería decapitado en cuatro segundos"

Eric Trump, hijo del presidente Donald Trump, aseguró que si México llegara a lanzar cohetes a EE.UU., la respuesta militar sería inminente.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

"Si México, en un escenario hipotético, lanzara cohetes contra Estados Unidos, creo que serían decapitados en unos cuatro segundos", afirmó en una entrevista a Fox News.

El empresario realizó esta comparación para "justificar" una postura firme en materia de defensa y seguridad nacional. Sus declaraciones se dan en el contexto del conflicto del Medio Oriente.

Trump no quiere ir a la guerra, pero si lo hace "va a reventarles la cabeza"

El hijo del presidente estadounidense aseveró que su padre no permitirá ningún ataque internacional, aludiendo a las amenazas de Irán por el conflicto con Israel: "Por supuesto que Estados Unidos no toleraría algo así".

No obstante, Eric Trump fue cuestionado por la decisión de Donald Trump de no involucrarse en el conflicto de Medio Oriente, "mi padre ha dicho durante una década que no quiere ir a la guerra, pero si tiene que hacerlo, va a reventarles la cabeza", sentenció.

Eric Trump compara México con Medio Oriente

Eric Trump indicó que comparación de México con Medio Oriente es un contexto de "gran paralelismo":

"Si México, digamos que fuera un escenario, disparara cohetes contra Estados Unidos, creo que serían decapitados en unos cuatro segundos. Claro que Estados Unidos no toleraría algo así. Ningún estadounidense lo permitiría. Ningún líder estadounidense lo permitiría. Mi padre, sin duda, no lo permitiría. Y creo que es un gran paralelismo con lo que está sucediendo ahora mismo", argumentó el hijo de Trump.

Asimismo, Eric indicó que su padre "es el hombre más respetado en Medio Oriente", porque ellos también buscan la estabilidad, porque Donald Trump "cambió el rumbo de EE.UU. para siempre".