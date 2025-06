La influencer india Kamal Kaur fue hallada muerta en un automóvil estacionado en Bathinda, en el estado de Punyaben. La noticia ha causado un gran revuelo en las plataformas digitales, donde sus seguidores expresan su dolor ante la trágica pérdida. La policía local ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, que se considera sospechosa.

Kaur se hizo popular por sus videos en plataformas como Instagram y YouTube, donde reunió una audiencia de más de 600.000 seguidores. Según medios como India Today, Hindustan Times y The Times of India, la influencer había sido objeto de amenazas. La policía investiga su fallecimiento como un posible homicidio y no descarta ninguna línea de investigación.

¿Cómo fue la muerte de la influencer Kamal Kaur?

El miércoles 11 de junio, agentes de la Policía de Bathinda acudieron al estacionamiento del Hospital Adesh, vinculado a una universidad médica privada en Bhucho Kalan, tras recibir un reporte sobre un olor intenso que emanaba de un vehículo.

Al revisar el auto, los oficiales encontraron el cuerpo de una mujer que fue identificada como Kamal Kaur, cuyo nombre legal era Kanchan Kumari, de aproximadamente 30 años y residente en Ludhiana.

De acuerdo con un comunicado difundido por la policía en la red X, se están considerando todas las líneas de investigación. El automóvil tenía una matrícula falsa, lo que sugiere que el homicidio podría haberse perpetrado en otro lugar y que el cuerpo fue dejado en el hospital para desviar las pesquisas.

Kamal Kaur recibía amenazas

Según reportes de Hindustan Times e India Today, la familia de Kamal Kaur había sido objeto de amenazas constantes durante el último año. Los mensajes exigían que la influencer dejara de compartir contenido catalogado como “inapropiado”, lo que generó creciente preocupación por su seguridad entre sus allegados.

The Times of India indicó que algunas de las publicaciones de Kaur provocaron reacciones divididas en redes sociales, incrementando tanto su notoriedad como el nivel de tensión en su entorno. Estos antecedentes son considerados relevantes por las autoridades, que no descartan que las amenazas estén relacionadas con su muerte.