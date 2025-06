Por tercer día consecutivo, la comunidad de Los Ángeles se resiste a doblegar su defensa de los migrantes y las políticas antimigración impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Soldados de la Guardia Nacional se encargar de ejercer represión contra las protestas. Se conoció que 14 indígenas zapotecas han sido detenidos.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Después de 60 años, Trump reabrió la polémica medida de enviar efectivos a Los Ángeles sin el aval del gobernador Gavin Newsom. Por ello, el gobierno estatal tildó la orden del republicano de "inconstitucional" y de "amenaza a la autonomía local". Trump no se quedó con los brazos cruzados y calificó a Newsom como "tremendamente incompetente" y reveló que si estuviera en el lugar de Tom Homan (jefe migratorio) "no dudaría en arrestarlo". En tanto, familias zapotecas, que viven una pesadilla desde hace unos días, piden liberar a los detenidos por el ICE.

El sufrimiento de familias por medidas migratorias de Trump

Yurién, una de las hijas e hijos de Mario Romero, detenido en las redadas, levanta un cartel con un texto inglés frente a la fábrica Ambience en Los Ángeles: “Papá, vuelve a casa!!”. Sin embargo, el mensaje lo escribió su hermano de 4 años, quien tiene autismo y requiere un cuidado especial.

Yurién expresó que el respaldo de su padre no es solo económico, sino también emocional. Describió su detención como un “secuestro implementado por ICE” y relató que verlo “encadenado de la cintura, manos y pies, sin uno poder hacer nada fue una experiencia traumática”. Activistas zapotecas indicaron que de las 14 personas arrestadas, al menos una ya fue deportada. Su objetivo ahora es impedir que los demás corran la misma suerte.

Perla Ríos, originaria de Veracruz, se sumó a la causa al conocer lo ocurrido. “Es muy triste por la manera en que fueron secuestrados, no estaban en una tienda robando, estaban trabajando; son personas humildes, ellos no son criminales, son trabajadores”, afirmó. La abogada Elaina Jung Hee Vermeulen declaró que no ha logrado comunicarse con los detenidos y advirtió que estas acciones no son casuales. “Exigimos a nuestros líderes locales a proteger los derechos de la clase trabajadora migrante”, reclamó. ICE confirmó 118 detenciones en Los Ángeles tras los operativos.

Protestas en Los Ángeles: los motivos detrás del estallido

Las redadas y la presencia militar en Los Ángeles provocaron una reacción inmediata de la ciudadanía. Grupos migrantes, estudiantes y sindicatos organizaron marchas en Compton y Paramount, donde miles de personas se reunieron con el lema “ICE fuera, Guardia fuera”. Aunque comenzaron en calma, las protestas se tornaron tensas ante la llegada de agentes armados. La policía respondió con gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras.

Durante los enfrentamientos se reportaron detenciones, incluyendo activistas, estudiantes y periodistas. “Estamos aquí porque no podemos permitir que el miedo se normalice”, expresó una manifestante latina durante una vigilia en el Ayuntamiento. Las redadas de ICE, iniciadas el 6 de junio, generaron miedo entre los migrantes. Más de 100 personas, en su mayoría trabajadores latinos, fueron arrestadas, y varios videos mostraron detenciones frente a menores, lo que fue duramente criticado.