Trump tropieza al subir al Air Force One y usuarios en redes le recordaron cuando se burló de Biden: "El tiempo no perdona a nadie"

Donald Trump tuvo un tropezón al abordar el Air Force One, lo que encendió las redes sociales. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un pequeño problema el pasado domingo al intentar subir al Air Force One, el avión presidencial. Las cámaras vieron el momento en que el mandatario perdió el equilibrio por un instante. Rápidamente, se agarró del pasamanos para no caer antes de entrar al avión. Afortunadamente, no pasó nada grave y Trump siguió con sus actividades sin problemas.

Este hecho, sin embargo, se hizo muy conocido en las redes sociales. Las personas en X (antes Twitter) lo compararon pronto con los problemas de movimiento de Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos. Trump ya había hecho bromas sobre Biden por caídas similares. En 2023, Trump se burló de Biden diciendo que “no puede subir ni un tramo de las escaleras del Air Force One”. Con esto insinuaba que su edad afectaba su capacidad para cumplir con su trabajo como presidente.

Las burlas de Trump a Joe Biden y el regreso del “karma”

El tropiezo de Trump ocurrió poco después de un encuentro con periodistas en Hagerstown, Maryland. En ese momento, le preguntaron sobre la posibilidad de usar la Ley de Insurrección por las protestas de las redadas migratorias en Los Ángeles. Después de este incidente, las redes sociales se llenaron de comentarios de broma. Los usuarios mencionaron el 'karma' por la burla que Trump había hecho a Biden en su momento.

Los comentarios en X fueron claros. Mensajes como "karma de Biden" y "el tiempo no perdona a nadie" llenaron la plataforma. Hicieron referencia a las críticas que Trump había hecho antes sobre las dificultades de movimiento de su rival político.

Trump y Biden: la ironía de la política estadounidense

Los resbalones y caídas de líderes como Trump y Biden no solo son motivo de risa en las redes. También muestran una preocupación más grande: la capacidad física de las personas que llegan al poder. Aunque ambos presidentes siguen activos en sus trabajos, los comentarios públicos sobre su salud son un tema central en las discusiones políticas y en los medios. El público parece cada vez más atento a los detalles de su bienestar físico. Esto agrega más complejidad a las batallas políticas que ambos viven.