En el puesto 95: este restaurante tiene la menor calificación de Sudamérica, según The World's 50 Best Restaurants 2025

Mediante su plataforma, The World's 50 Best Restaurants 2025, reveló el listado de restaurantes que forman parte del ranking desde el puesto 51 al 100. La revelación de esta información se da, según la propia página, como una "preparación" previa a la lista de los 50 mejores que será liberada el 19 de junio. Sudamérica ya ha liderado esta categoría gracias a Central (Perú) en el 2023.

Así como Sudamérica ha logrado resaltar con altas clasificaciones, también tiene representantes entre los puestos más bajos. Evvai, restaurante brasileño que logró reingresar al listado, se convierte en el lugar peor calificado dentro de la región, ocupando el puesto 95 de los 100 disponibles este 2025. Sin embargo, no es el único latinoamericano dentro de los 50 puestos revelados por la plataforma.

¿Cuál es la historia del restaurante Evvai en Brasil?

El Evvai es un restaurante de alta cocina contemporánea ubicado en el vibrante barrio de Pinheiros, São Paulo, fundado en 2017 por el chef Luiz Filipe Souza, quien formó su estilo tras una trayectoria en cocinas italianas emblemáticas como Fasano, Peselli y Reale en Italia.

Desde sus inicios, Evvai apostó por la cocina “Oriundi”, que explora las raíces italianas migrantes adaptadas al contexto brasileño, a través de un único y creativo menú degustación —Oriundi— que fusiona ingredientes locales con técnicas europeas. El ambiente se caracteriza por su elegancia moderna, con sala íntima, cocina abierta y un bar de entrada.

Dos estrellas Michelin y de los 20 mejores de América Latina

El restaurante brasileño obtuvo su primera estrella Michelin en 2019 y consolidó su excelencia con la segunda estrella en la edición de 2025 del Guía Michelin Brasil. Bajo la dirección de Luiz Filipe Souza —finalista del prestigioso Bocuse d’Or 2019 en Lyon—, el restaurante se destaca por platos emblemáticos como la Bomba al nero y la reinterpretación del tacacá amazónico a la manera de tortellini (Ta-Ca-Cá).

Evvai se situó en el top 20 de América Latina, según Latin America’s 50 Best Restaurants 2024, siendo referenciado por su importancia en la fusión italo-brasileña. A través de su propuesta, combinando sabores ancestrales, técnicas modernas y una cuidada experiencia sensorial, Evvai representa una propuesta innovadora que redefine el panorama gourmet de Brasil.

¿Qué es el The World's 50 Best Restaurants 2025?

The The World’s 50 Best Restaurants 2025 es una prestigiosa lista anual organizada por William Reed Business Media (Reino Unido). Este ranking, que se publica desde 2002 (inicialmente en la revista Restaurant), se basa en los votos de más de 1 000 expertos internacionales, incluyendo chefs, críticos, restauradores y gastrónomos, que seleccionan los mejores establecimientos del mundo.

El evento de este año se llevará a cabo el 19 de junio de 2025 en Turín, Italia —la primera vez que la premiación se realiza en ese país tras celebrarse previamente en ciudades como Las Vegas, Londres y Singapur.