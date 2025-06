Mujer atropella a adulto mayor y huye, pero motociclista logró detenerla hasta que llegue la Policía: "Un héroe"

Un motociclista fue protagonista de una valiente acción en las calles de Santiago, Chile, luego de presenciar cómo un adulto mayor de 77 años fue atropellado por una mujer que, tras el impacto, intentó darse a la fuga. El motociclista, al ver la escena, no dudó en actuar y decidió seguir al vehículo para impedir que escapara. Su amigo se quedó en el lugar para socorrer a la víctima. La rápida intervención permitió que la conductora fuera identificada por la Policía. El hecho se viralizó en redes sociales, donde cientos de usuarios lo aclamaron como un “héroe” por su actitud cívica.

Todo quedó registrado en la cámara que llevaba el motociclista mientras manejaba por la ciudad. En el video se observa cómo el auto que iba delante de él atropella al adulto mayor y, lejos de detenerse a auxiliarlo, continúa su marcha. Al notar esto, el motociclista acelera e inicia una persecución. Cuando finalmente alcanza al vehículo, lo intercepta, pero la mujer tras el volante intenta huir nuevamente, incluso poniendo en peligro al motociclista al casi embestirlo con su auto.

Lejos de rendirse, el conductor de la moto continúa la persecución hasta que logra frenar definitivamente el avance del auto y le quita las llaves a la mujer para impedir que siga huyendo. En ese momento, solicita la intervención de la Policía. La mujer fue detenida por las autoridades, aunque posteriormente fue puesta en libertad. En tanto, el adulto mayor permanece fuera de riesgo vital, pero sufrió fracturas en las costillas.

Familia del adulto mayor exige justicia: "No puede seguir conduciendo"

La hija del afectado, Paola, agradeció públicamente al motociclista: “Si no hubiese sido por el motociclista que ayudó a mi papá a retener a la señora, se habría ido y esto habría quedado así, impune”. También denunció que la mujer no prestó ayuda y continuó con una conducta “bastante irresponsable” incluso cuando estaba siendo perseguida. Paola agregó que su padre está siendo tratado con medicamentos y atención médica, mientras la familia espera respuesta de la Fiscalía.

Además, están en búsqueda de asesoría legal para iniciar un proceso judicial. “Esto es superdelicado. Ahora le pasó a mi papá, pero esta señora si sigue conduciendo, así va hasta matar a otra persona. Entonces, esta señora no puede conducir, no debe tener licencia porque es un peligro público”, sostuvo. También lamentó que la conductora no se haya comunicado con ellos tras el incidente.