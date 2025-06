Streamer Daarick intentó evitar pagar extra y su maleta quedó atorada al medir su equipaje en el Aeropuerto Jorge Chávez

El streamer Daarick vivió una singular experiencia en el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez cuando se preparaba para abordar su vuelo rumbo a Argentina. Mientras documentaba su viaje en redes sociales, el creador de contenido no imaginaba que terminaría protagonizando uno de los momentos más comentados del día en TikTok. El video de lo ocurrido no tardó en viralizarse, generando miles de visualizaciones y reacciones por parte de sus seguidores y otros usuarios, quienes no pudieron evitar reírse por el inusual percance.

Streamer Daarick queda en aprietos con su equipaje en el Aeropuerto Jorge Chávez

Durante una transmisión en vivo desde la plataforma Kick, Daarick mostraba con entusiasmo los minutos previos a su vuelo, interactuando con su audiencia y compartiendo detalles del viaje que emprendería hacia Argentina. El influencer mantenía un tono relajado y divertido, hasta que llegó el momento de pasar por el control de equipaje. Allí debía demostrar que su maleta de mano cumplía con las dimensiones permitidas por la aerolínea, pero lo que parecía un trámite simple se convirtió en una escena inesperada que quedó registrada en su directo.

Cuando intentó colocar su maleta en el medidor de equipaje, esta se quedó completamente atorada. La trabajadora de la aerolínea se mostró visiblemente sorprendida al ver que el equipaje no podía salir del compartimento. Lejos de poder solucionarlo solo, Daarick tuvo que pedir ayuda a un amigo que lo acompañaba para intentar liberar la maleta. Después de varios intentos y minutos de tensión —siempre con los seguidores atentos en el stream— finalmente lograron retirarla. Para alivio del creador de contenido, pudo abordar su vuelo sin más inconvenientes, aunque no se libró de las bromas de su audiencia. Las reacciones en redes no se hicieron esperar.

Muchos usuarios comentaron lo curioso del momento, mientras que otros compartieron sus propias estrategias para evitar pagar por equipaje adicional.

Los comentarios iban desde la sorpresa hasta el humor, con frases como: "Yo me siento identificado, siempre llevo la ropa puesta encima para no pagar extra", "Parece chiste, pero todos alguna vez hemos empujado la maleta para que entre en el medidor", "Esas cajas no perdonan ni un centímetro", y "Prefiero hacer malabares antes que pagar los 60 dólares de sobrepeso".

El caso de Daarick puso nuevamente sobre la mesa los elevados costos por exceso de equipaje y cómo muchos viajeros intentan evitarlos con ingeniosas, aunque arriesgadas, soluciones.