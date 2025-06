La sede de la agencia de seguridad interior de Rusia, conocida como FSB, es una unidad de inteligencia secreta, considera a China como "el enemigo". Hasta el momento no se revelado su identidad, sin embargo ha advertido a que China representa una amenaza para la seguridad rusa. Afirman que Pekín intenta reclutar espías rusos a fin de obtener tecnología militar sensible.

El documento, de ocho páginas y sin fecha precisa, fue obtenido por el grupo de ciberdelincuencia Ares Leaks y verificado por seis agencias de inteligencia occidentales, que lo consideran auténtico. La investigación expone las prioridades del FSB para contrarrestar el espionaje chino y ofrece una visión inédita sobre cómo Rusia percibe a su supuesto socio estratégico.

Un documento afirma que China espía operaciones militares rusas en Ucrania

El documento de ocho paginas obtenido por The New York Times establece las prioridades del FSB para enfrentar el espionaje chino en territorio ruso. Aunque no tiene fecha exacta, por su contexto se estima que fue redactado entre finales de 2023 y principios de 2024, lo que sugiere que podría tratarse de un borrador. Sin embargo, un grupo de ciberdelincuencia Ares Leaks, obtuvo el documento, pero no detalló como lo hizo, pero revela sobre la postura de la contrainteligencia rusa respecto a China.

Los oficiales de inteligencia sostienen que China monitorea las operaciones militares rusas en Ucrania para obtener información sobre armamento y tácticas occidentales. Además, temen que académicos chinos preparen el terreno para futuras reclamaciones territoriales en Rusia. También han alertado sobre actividades de espionaje chinas en el Ártico, donde agentes utilizan empresas mineras y centros universitarios como cobertura para sus operaciones.

Rusia estaría muy preocupada por la opinión de China sobre la guerra en Ucrania, según documento

El documento de inteligencia rusa filtrado revela que el FSB habría instruido a sus agentes a recopilar y transmitir información favorable a China sobre las actividades rusas, posiblemente para mantener buenas relaciones diplomáticas. Además, se pide a los agentes de contrainteligencia que elaboren informes detallados para el Kremlin ante cualquier indicio de cambio en la política exterior china, lo que refleja una creciente cautela por parte de Moscú respecto a su socio estratégico.

Los líderes occidentales han acusado a China de suministrar a Rusia componentes clave para armamento y de intentar encubrir estas acciones. El informe del FSB respalda estas denuncias, señalando que Pekín ofreció crear cadenas de suministro a Moscú que evadieran las sanciones internacionales, además de proponer su participación en la fabricación de drones y otros equipos militares avanzados, sin detallar cuáles. Aunque el documento no confirma si estas iniciativas se concretaron, se sabe que China ha entregado drones a Rusia.