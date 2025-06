USCIS puede acusar penalmente a inmigrantes que no cumplan con nueva medida establecida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad

USCIS advierte a inmigrantes que, de no cumplir con la ley, pueden ser multados o recibir 6 meses de prisión en EE.UU. | Composición LR

USCIS advierte a inmigrantes que, de no cumplir con la ley, pueden ser multados o recibir 6 meses de prisión en EE.UU. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) puede iniciar acciones legales contra inmigrantes que no cumplan una norma de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esta norma se refiere al registro de inmigrantes. Pide a los extranjeros en el país que se registren y den sus huellas dactilares si su estadía en EE.UU. supera los 30 días. A partir de la administración de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha puesto más atención en el cumplimiento de esta ley. Los inmigrantes que no se registran de forma correcta se enfrentan a sanciones.

No cumplir con esta ley, que existe desde 1940, puede resultar en multas de hasta 5.000 dólares o prisión de hasta seis meses, o ambas. Aquí, veremos cómo la Ley de Inmigración y Nacionalidad afecta a los inmigrantes y lo que esta medida significa para ellos.

Ley de Inmigración y Nacionalidad: registro para inmigrantes vía USCIS

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos pide que todos los extranjeros mayores de 14 años se registren con el gobierno si planean quedarse en el país por más de 30 días. Esta norma, de 1940, se estableció durante la Segunda Guerra Mundial por razones de seguridad nacional. Desde su creación, los inmigrantes deben dar sus huellas dactilares y mantener sus registros al día.

Aunque esta ley ha estado vigente por más de ochenta años, no siempre se ha aplicado de forma estricta. La administración de Trump volvió a aplicar esta medida de forma rigurosa, con sanciones penales y civiles. Según la ley, quienes no se registren bien pueden enfrentar consecuencias importantes. Esto ha generado cierta preocupación en las comunidades de inmigrantes.

USCIS: ¿qué pasa si no completo el registro de inmigrantes en EE.UU.?

El USCIS implementó un formulario específico, el G-325R. Este formulario debe ser llenado por cualquier extranjero que cumpla con los requisitos de la ley. Esto incluye a los mayores de 14 años que se queden en Estados Unidos más de 30 días. Si el extranjero es menor de 14 años, la responsabilidad recae en sus padres o tutores.

Las consecuencias de no cumplir pueden ser serias. Un inmigrante que no cumpla con el registro puede enfrentar una multa de hasta 5.000 dólares o una condena de hasta seis meses de prisión. En algunos casos, se pueden aplicar ambas sanciones a la vez. Matthew Tragesser, portavoz del USCIS, dijo que más de 57.000 inmigrantes se han registrado desde que la medida se reactivó. Esto muestra el impacto de la política.

Estados Unidos: controversias y cargos penales contra inmigrantes

Aunque la medida ha logrado un buen número de registros, también ha generado debates legales. Algunos inmigrantes han cuestionado los cargos penales por no haberse registrado. Argumentan que no sabían de la obligación de hacerlo. En algunos casos, los jueces han quitado los cargos por falta de conocimiento de la ley y porque no había formas claras de cumplir la norma.

Por ejemplo, en un caso reciente en Luisiana, el juez Michael B. North desestimó los cargos contra varios inmigrantes. Mencionó que no había pruebas de que los acusados supieran de su obligación de registrarse. Sin embargo, el hecho de que algunos inmigrantes hayan sido declarados culpables y deportados resalta la seriedad de la medida. La ley ha puesto a muchos en una situación difícil. Deben elegir entre registrarse, lo que podría llevar a su deportación, o no hacerlo, enfrentando posibles cargos penales.