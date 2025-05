¿Por qué la jueza Julieta Makintach fue apartada del juicio por la muerte de Maradona? Detalles que marcan el giro judicial

El conflicto inicia a través de un documental hasta ahora inédito, que la propia magistrada grabó sobre la causa, en el cual aparece hablando de un juicio en la forma de un reality show. A partir de tal presentación, las críticas no tardaron en llegar y el juez de instrucción generó las tensiones y desconfianza en la causa.

Para el fiscal Patricio Ferrari, es "inapropiado" el comportamiento que asumió la jueza, haciendo incapié en un doble discurso, ya que Makintach "actuaba como actriz" en lugar de encargarse de la función justa como magistrada. “Fue un reality, una sobreactuación permanente de la doctora Makintach, que en todo momento ofició de actriz y no de jueza”, afirmó el fiscal.

En uno de los primeros clips del documental, Makintach aparece hablando sobre los nervios previos al inicio del juicio y la necesidad de calmar a las personas involucradas, mientras mostraba su protagonismo en un evento de gran cobertura mediática.

El contenido del documental incluye varios momentos grabados antes del inicio del juicio, como escenas en el despacho de la jueza en el Palacio de Tribunales de San Isidro, 48 horas antes de que comenzara el debate.

La producción, titulada 'Justicia Divina', cuenta con seis episodios y muestra a la jueza en situaciones tanto dentro como fuera del tribunal, incluyendo comentarios sobre el desarrollo del juicio que involucra al neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos acusados en relación con la muerte de Maradona.

Tras la difusión del material, el fiscal Ferrari solicitó que Makintach sea recusada del caso inmediatamente, señalando que la magistrada había violado las normas al grabar sin autorización en los tribunales. La Fiscalía presentó un tráiler del documental que incluye imágenes de Maradona junto con tomas de la jueza en los tribunales, acompañadas de música electrónica. Esto ha llevado a que la justicia de Buenos Aires decida apartarla del juicio.

En el inicio de la grabación, Makintach se presenta como la jueza a cargo del tribunal que lleva adelante el juicio por la muerte de Maradona, destacando su trayectoria como abogada y profesora universitaria. La jueza, que reside en Boulogne, es conocida por su perfil público, en el que comparte fotos en redes sociales, incluso en bikini, lo que ha generado más controversia. Además, ha sido activa en su defensa de los derechos de las mujeres y en su lucha contra la violencia de género.

La polémica también involucra a su hermano, Juan Makintach, quien se rumorea podría haber sido el responsable de la grabación del documental. Mientras tanto, la Universidad Austral suspendió a la jueza de sus funciones docentes debido a la controversia generada, abriendo una investigación interna sobre su conducta.

“Conforme a nuestras normativas internas, se ha ordenado la instrucción de un sumario para analizar el caso. Adicionalmente, se ha dispuesto de manera cautelar la suspensión inmediata de sus funciones docentes”, dijo la facultad. Antes de conocer el juicio, Makintach dijo: “Yo de este juicio no me aparto porque no hay razón que lo justifique. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no hay remota sospecha de parcialidad”.