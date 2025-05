¿Sabías que solo un país en Sudamérica tiene dos de las siete maravillas naturales del mundo? Brasil no solo es famoso por el Cristo Redentor, una de las siete maravillas modernas, sino también por albergar dos impresionantes joyas naturales reconocidas a nivel global, una de ellas compartida con el Perú. Estos paisajes fueron seleccionados en la competencia internacional de la New Open World (NOWC), de un total de 454 lugares del mundo.

Aunque otros sitios naturales de América del Sur también compitieron, como las islas Galápagos (Ecuador) y el Salto del Ángel (Venezuela), solo dos resultaron ganadores, ambos ubicados en territorio brasileño. ¿Cuáles son?

¿Cuáles son las 2 maravillas naturales del mundo que posee Brasil dentro de su territorio?

En la categoría de New Wonders of Nature de la New Open World Corporation, Brasil se posiciona como el único país en Sudamérica en poseer 2 de las 7 maravillas del mundo: las Cataratas del Iguazú y la Amazonía. Aunque ambos están ubicados dentro del territorio brasileño, estas joyas turísticas también forman parte de otras regiones de América del Sur.

En el caso de las Cataratas del Iguazú, el conjunto de cataratas más grande del mundo, se extienden a lo largo de la frontera entre Brasil y Argentina. Por otro lado, en el caso de la Amazonía, además de estar en territorio brasileño, acapara las naciones de Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y Guyana Francesa.

¿Cuáles son las maravillas naturales del mundo?

Según la New Open World Corporation, las siete maravillas naturales del mundo se encuentran distribuidas entre Asia, Sudamérica y África. Estas son: