Jaime Bayly sobre el diagnóstico de cáncer de Joe Biden: "Trump ya debe dejarlo en paz"

Jaime Bayly comentó acerca de la situación médica del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien recientemente fue diagnosticado con cáncer de próstata. Durante su programa, el periodista peruano se refirió al caso y compartió la recomendación de un especialista del New York Times, señalando que lo más conveniente sería evitar una intervención quirúrgica. “Es mejor que Biden no se practique una cirugía y deje su cáncer tranquilo”, expresó Bayly, sugiriendo que, dada la edad del mandatario, lo adecuado sería optar por un tratamiento conservador que no altere su calidad de vida.

Asimismo, el periodista se refirió a la situación y cuestionó la actitud del mandatario Donald Trump, con quien Biden mantiene una histórica rivalidad política. “Yo espero que Trump deje de insultar a Biden”, expresó Bayly, cuestionando el tono hostil que el republicano ha mantenido por mucho tiempo hacia Biden. Asimismo, criticó el uso constante de sobrenombres ofensivos por parte de Trump: “Trump se refiere a Biden como corrupto o dormilón, ¿podría dejarlo en paz por decencia humana?”, sostuvo.

"Biden ya es un hombre de 82 años".

Jaime Bayly habla del diagnóstico de Joe Biden y arremete contra Trump

Jaime Bayly se refirió al expresidente Joe Biden con palabras elogiosas, destacando que tuvo un buen mandato y que su retiro fue una decisión acertada debido a su edad avanzada. En contraste, criticó duramente al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Biden es un señor honorable, no como Donald Trump”, afirmó el periodista, al el liderazgo de ambos.

También hizo mención a las tragedias familiares que ha enfrentado Joe Biden, como la pérdida de su esposa e hija en un accidente automovilístico, así como el fallecimiento de su hijo mayor a causa de un cáncer cerebral. “Espero que Biden se recupere”, expresó, y concluyó con un mensaje de buenos deseos: “Silvia y yo le deseamos todo lo mejor a Joe Biden”.

¿Qué es la escala de Gleason que valora el cáncer de Joe Biden?

El despacho del expresidente Joe Biden confirmó, a través de un comunicado oficial, que el tipo de cáncer de próstata que padece está “caracterizado por un puntaje de 9 en la escala de Gleason”, lo que indica un nivel alto de agresividad.

Esta escala, desarrollada por el patólogo estadounidense Donald Gleason, es utilizada para evaluar la gravedad del cáncer de próstata. Se basa en el análisis de la capacidad de las células tumorales para diseminarse a otras partes del cuerpo, una condición conocida como cáncer metastásico.