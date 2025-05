Bandas criminales más peligrosas de Brasil reinician su guerra y operan en EE. UU.: Trump quiere clasificarlas como "grupos terroristas"

Una tregua que solo duró dos meses. El Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, las bandas delincuenciales más peligrosas de Brasil, reiniciaron su "guerra" tras culminar la tregua anunciada en febrero. "Así como la alianza se alcanzó con respeto, el fin se alcanzó con respeto y humildad de ambas partes", dejó en claro el PCC. Por su parte, una facción del CV puso fin a toda esperanza de otra tregua, al declarar a la banda rival como un "enemigo para siempre".

Puestos avanzados en Estados Unidos por parte del PCC han servido para el tráfico ilegal de armas a Brasil; tanto en Pensilvania, Massachusetts y Miami. Debido a ello, el gobierno de Donald Trump busca clasificar a ambas bandas (PCC y CV) como “grupos terroristas”. Esta petición norteamericana fue rechazada por el gobierno de Lula da Silva.

Brasil rechaza clasificación de "organizaciones terroristas"

El Gobierno de Brasil rechazó una petición del Departamento de Estado de EE. UU., que buscaba declarar a las bandas Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital como grupos terroristas. Esta solicitud fue presentada en una reunión realizada en Brasilia, según informó Mario Sarrubo, secretario nacional de Seguridad Pública. La iniciativa de Donald Trump, que consiste en incluir a facciones criminales de Brasil en su lista de grupos terroristas, cuenta con el apoyo de políticos cercanos a Jair Bolsonaro.

Las autoridades estadounidenses expresaron su preocupación porque aseguran que estas organizaciones “tienen presencia en diversas ciudades brasileñas y posibles vínculos con miembros en su territorio”. “Aquí no tenemos organizaciones terroristas, sino organizaciones criminales que se han infiltrado en la sociedad. En primer lugar, porque esto no se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico: nuestras facciones no actúan en defensa de una causa o ideología. Buscan lucrarse a través de los más diversos delitos”, dejó en claro Sarrubo.

Comando Vermelho y la expansión de su negocio criminal

El Comando Vermelho amplió con rapidez sus actividades criminales en Brasil y ha diversificado sus fuentes de ingresos. Tras hacerse con el control de la distribución de internet en zonas del Nordeste y de la Baixada Fluminense, en Río de Janeiro, bajo lo que se denominó como 'cybercangaco', ahora la organización ocupa y se adueña de terrenos públicos y privados en distintas regiones del país.

Esta práctica, que comenzó en zonas controladas por el narcotráfico en Río, ya se extendió a comunidades indígenas, quilombos y pueblos amazónicos. En estados como Sao Paulo y Mato Grosso, la facción ha establecido asentamientos en áreas invadidas. En Cuiabá, el Gaeco del Ministerio Público de Mato Grosso detuvo a ocho personas y realizó allanamientos como parte de un operativo contra un grupo acusado de ocupar ilegalmente terrenos, con posible apoyo de funcionarios públicos.

La ofensiva de Trump contra la inmigración

Donald Trump vincula su política migratoria con la actividad de bandas criminales latinoamericanas en territorio estadounidense. A comienzos de este año, su administración clasificó a varios grupos como organizaciones terroristas, entre ellos el Tren de Aragua de Venezuela, la MS-13 de El Salvador, además de cárteles mexicanos y bandas haitianas.

En las últimas semanas, la administración de Trump expulsó a cientos de migrantes latinoamericanos, alegando que pertenecían a pandillas, pese a no presentar pruebas sólidas. Durante una reunión en Brasilia, funcionarios estadounidenses comunicaron a autoridades brasileñas que su solicitud formaba parte de una estrategia para enfrentar tanto la inmigración como el crimen transnacional, temas considerados prioritarios por la Casa Blanca.