En una confesión que ha remecido a su comunidad de seguidores, Frank Cuesta admitió que construyó una imagen pública basada en mentiras. A través de un video publicado en su canal de YouTube el 13 de mayo, el famoso youtuber y exconductor de “Frank de la Jungla” reconoció que nunca rescató animales, que no tiene cáncer y que no es veterinario ni herpetólogo, como durante años sostuvo públicamente.

El naturalista, con residencia en Tailandia, se disculpó con su examigo y colaborador “Chi”, a quien culpó en el pasado de una denuncia que derivó en su detención por posesión ilegal de animales salvajes. El video llega tras la filtración de audios donde Cuesta reconoce prácticas cuestionables y contradice su activismo ambiental.

Frank Cuesta y su 'problema' con mentir: el personaje que se le fue de las manos

“Todo ha sido parte de un show que, poco a poco, se me ha ido de las manos”, afirmó Frank Cuesta en el video de poco más de dos minutos. En su intervención subida a su canal de youtube 'Santuario Libertad', leyó un comunicado donde reconoció sufrir de mitomanía y atribuyó a su ego muchas de las decisiones que hoy lamenta. Entre las revelaciones más impactantes está la confirmación de que todos los animales del llamado “Santuario Libertad” fueron comprados y no rescatados, como siempre afirmó.

También reconoció negligencia en la muerte de varios ejemplares bajo su cuidado. “La mayoría de los animales que han muerto ha sido por mi propia negligencia, pero la situación ha ido mejorando”, dijo. La declaración deja sin sustento su imagen como defensor de la fauna, una figura que cultivó desde su irrupción en televisión hace más de una década.

Filtraciones, denuncias y contradicciones

El escándalo se desató tras la divulgación de una serie de audios privados, presuntamente filtrados por su exsocio, Chi. En ellos, se escucha a Frank Cuesta hablar sobre temas sensibles como la compra de animales a traficantes y el uso de armas táser para controlar especies agresivas. En uno de los fragmentos más comprometedoras, solicita precios a un traficante de Safari World, un parque temático de Tailandia, y bromea con frases como “quiero cosas baratas… animales con tres patas, sin cabeza”.

Además, Cuesta admitió que la denuncia que llevó a su arresto fue interpuesta por una ciudadana tailandesa y no por Chi, como inicialmente acusó. En 2023, fue detenido por tener nueve nutrias y una serpiente roja tailandesa sin documentación legal. Pasó dos días en prisión y salió bajo libertad condicional, enfrentando cargos por tenencia de fauna protegida sin licencia.

La situación legal de Cuesta se complicó aún más con denuncias de su exesposa, Yuyee, y su actual pareja, Kris, con quienes sostiene una disputa judicial en curso. Ambos figuran en el video como destinatarias de una disculpa que, según las descripciones del mismo, forma parte de un acuerdo legal.

Falsedades sobre su formación y salud: "No tengo cáncer"

Durante años, Frank Cuesta aseguró haber cursado estudios de Veterinaria. Sin embargo, en el mismo comunicado aclara: “Ni soy veterinario ni soy herpetólogo. Tengo conocimientos que no son básicos, pero tampoco profesionales”. El Colegio de Veterinarios de Tailandia confirmó que nunca ha estado registrado como profesional en el país.

En 2019, publicó imágenes en las que aparecía sin cabello, insinuando que había recaído en un cáncer. Esta versión también fue desmentida en su última publicación: “No tengo cáncer. Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer”. La mielodisplasia es un trastorno de la médula ósea que afecta la producción de células sanguíneas, pero no se considera un cáncer per se.

Cuesta también desmintió que Chi administrara el dinero del santuario, como se rumoró. “En todo momento he sabido cuánto dinero entraba en esa cuenta”, señaló. Atribuyó los conflictos con su examigo a los celos que le provocó saber que este planeaba abrir su propio refugio.

¿Son estas declaraciones reales?

El vídeo llamado "Disculpas a Chi y comunicado" publicado hace menos de un día en su canal 'Santuario Libertad', ha sido catalogado por sus fans como "un vídeo de sarcasmo". Sin embargo, en los comentarios, el youtuber siguió insistiendo que sus declaraciones son reales. Actualmente, está haciendo un directo tratando de aclarar lo ocurrido. En este momento, habla que sus disculpas fueron con un guion.